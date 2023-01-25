Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Kiev’e tank gönderme kararı aldı /25 Ocak 2023 01:37

Almanya Kiev’e tank gönderme kararı aldı

Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesine ve üçüncü ülkelerin de aynısını yapmasına izin verdi.

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SAMANYOLUHABER.COM UKRAYNA

Alman Spiegel dergisi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Karar alındı: Almanya Ukrayna’ya Leopard 2 savaş tanklarını tedarik edecek” ifadesini kullandı.

Haberde, Ukrayna’ya Alman ordusunun hizmetindeki bir alay tankın gönderileceği kaydedildi.

Habere göre bir alay üç tank müfrezesinden oluşuyor. Her takımda üç tank ve bir kontrol tankı bulunuyor. Yani Almanya ilk etapta Kiev’e on tank yollaması bekleniyor.

Resmi teslimatın 25 Ocak'ta Moskova saatiyle 15:00'te açıklanması bekleniyor. Bu sırada Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Federal Meclis'te konuşma yapması planlanıyor. Aynı günün akşamı ise ZDF TV kanalına röportaj verecek.

Spiegel'e göre Leopard 2A6'lar şimdiden Bundeswehr'in depolarından transfer merkezlerine nakledilmeye başladı. Orta ve uzun vadede diğer Alman muharebe tanklarının sevkiyata hazırlanmasına da başlandığı bildirildi.

Kiev’e 12 ülke 100 Leopard 2 tankı vermeye hazır

Daha önce Almanya’da, ABD’nin Ramstein hava üssünde Ukrayna'nın müttefikleri arasında yapılan görüşmelerde 12 ülkenin Ukrayna’ya yaklaşık 100 Leopard 2 tankı verme konusunda anlaşmaya vardığı da iddia edilmişti.

ABC News’in diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, aralarında Polonya, Finlandiya, İspanya, Hollanda ve Danimarka’nın da olduğu 12 ülke, Ukrayna’ya Alman Leopard 2 tanklarının transferi konusunda anlaşmaya vardı ancak Alman hükümetinin onay vermesi gerekiyordu. Böylelikle bu ülkelerden de tanklar Ukrayna’ya yönlendirilebilecek.

ABC'nin görüştüğü Ukraynalı bir yetkili, İngiltere'nin Ukrayna'ya 14 Challenger 2 tankının transferini duyurmasının, Almanya'nın Leopard 2 teslimatlarına da izin vermesini amaçlayan "sembolik bir jest" olduğunu söyledi.
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