Almanya halka bedava hızlı test dağıtacak, 'kademeli çıkış planı' açıklandı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda salgındaki son durum değerlendirildi. İngiliz varyantına karşı alınan tedbirlerin 3 hafta daha uzatılması kararı alınırken, virüsün daha az yayıldığı bölgelerde kademeli normalleşme olacak.







Merkel'den salgında 3. dalga uyarısı





Başbakan Merkel, 9 saat süren toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, salgında yeni bir aşamanın eşiğinde olunduğunu belirterek, "Şimdi siyasetin görevi bundan sonraki adımları akıllıca atmaktır. Normalleşmeye yönelik adımlar atılmalı ve aynı zamanda bunlar bizi geriye döndüren adımlar olmamalıdır." dedi.





Halkı tüm tedbirlere uymaya çağıran Merkel salgında üçüncü dalga tehlikesine karşı uyardı ve bu tehlikenin Almanya'da var olduğunu ifade etti.





"2021'in ilkbaharı 2020'nin ilkbaharından farklı geçecek." diyen Merkel, salgınla mücadelede tedbirlerin yanında aşıların ve Covid-19 testlerinin bulunduğunu, aşı kampanyasının hızlandırılması gerektiğini kaydetti.





Almanya'da birinci normalleşme adımı kapsamında geçen hafta okullar, kreşler ve kuaför salonları açıldı.





Vatandaşa hızlı testler dağıtılacak



Aşı dozlarının en hızlı bir şekilde insanlara ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydeden Merkel, bu amaç doğrultusunda aşı merkezlerinin yanısıra doktor muayenehaneleri ile aile hekimlerinin de Mart ayı sonu ve Nisan başından itibaren aşılamalara başlayacağını bildirdi.

Merkel, önümüzdeki haftadan itibaren vatandaş başına haftada bir koronavirüs testinin ücretsiz olarak sunulacağını, hızlı testlerin masraflarını federal hükümetin karşılayacağını açıkladı.





İkinci normalleşme etabı







8 Mart'ta başlayacak ikinci normalleşme adımında en fazla iki hane halkının bir araya gelmesine izin verilecek ancak toplanan kişilerin sayısı 5 ile sınırlandırılacak. 14 yaş altı çocuklar sınırlandırma kapsamına girmeyecek.





Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 1 hafta boyunca 35'in altında olan bölgelerde de üç hane halkı ve en fazla 10 kişi bir aya gelebilecek.





Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 3 gün üst üste 100'ün üzerinde çıkması durumunda "acil frene" basılacak ve 7 Mart'a kadar geçerli olan tedbirlere dönülecek.





Çiçekçiler, kitapçılar, bahçe malzemeleri satan mağazalar, sürücü kursları ile masaj ve kozmetik salonları gibi işletmeler maske, mesafe ve hijyen kuralları gibi şartları yerine getirmeleri durumunda müşterilerine kapılarını 8 Mart'ta açabilecek.





Üçüncü normalleşme etabı





Üçüncü normalleşme adımı olarak son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 50'nin altında olan bölgelerde 8 Mart'tan itibaren perakende dükkanları büyüklüğüne göre belirli sayıda müşteri kabul edebilecek, müzeler, hayvanat bahçeleri ve galeriler açılabilecek, açık havada en fazla 10 kişi temassız spor yapabilecek.





Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 50 ile 100 arasında seyreden bölgelerde ise perakende dükkanlarına, müzelere, galerilere ve hayvanat bahçelerine randevu alınarak gidilebilecek.





Dördüncü normalleşme etabı





En erken 22 Mart tarihinde başlayabilecek dördüncü normalleşme adımı kapsamında ise son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 14 gün boyunca 50'nin altında olduğu bölgelerde kafe ve restoran gibi işletmeler dış kısımlarda müşteri kabul edebilecek.





Sinema, opera, tiyatro ve konser salonları açılabilecek. Salonda temassız, açık havada herhangi kısıtlama olmadan spor yapılabilecek.





Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı 14 gün boyunca 50 ila 100 arasında olan bölgelerde hızlı testler devreye girecek ve test sonucuna göre insanlar sinema, opera, tiyatro veya konser salonuna gidebilecek. Ayrıca temassız salonda spor yapılabilecek.





Beşinci normalleşme etabı





Beşinci normalleşme adımı ise en erken 5 Nisan'da başlayacak ve son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı iki hafta boyunca 50'nin altında olan bölgelerde açık havada en fazla 50 kişinin katılabildiği etkinlikler düzenlenebilecek ve salonda temaslı spor faaliyetleri yapılabilecek.





Son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayısı iki hafta boyunca 50 ila 100 arasında seyreden bölgelerde perakende dükkanları büyüklüğüne göre belirli sayıda müşteri kabul edebilecek.





Tüm normalleşme adımlarında son 7 günde 100 bin kişide yeni vaka sayıları üst üste 3 günde 100'ün üzerinde çıkması durumunda 7 Mart'tan önce geçerli olan tedbirler uygulanacak.





Diğer alanlardaki normalleşme adımlarının salgındaki duruma göre 22 Mart'ta eyalet başbakanlarının Şansölye Merkel ile yapacakları toplantıda kararlaştırılacak.