Samanyolu Haber /Dünya / Almanya kıskanıyor(!)... Özel uçağı olmayan Merz Türkiye'ye gelirken bavulunu da taşıdı /30 Ekim 2025 11:11

Almanya kıskanıyor(!)... Özel uçağı olmayan Merz Türkiye'ye gelirken bavulunu da taşıdı

Almanya Başbakanı Merz göreve başlamasının ardından ilk Türkiye ziyaretini yapıyor. Sabahın ilk ışıkları ile Alman Ordusu’nun malı olan ve tüm politikacıların resmi görev için kullandığı uçağa binerek Türkiye’ye gelen Merz, bavulunu dosyalarını ve laptobunu kendi taşıdı. Merz ile beraber gelen gazeteciler bilet paralarını kendi ceplerinden ödedi.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz Mayıs ayında göreve başlayan Alman başbakan Merz ilk Türkiye ziyareti için Ankara'ya sabahın erken saatlerinde indi. Merz'e eşi Charlotte Merz de eşlik etti. Bugün önce Anıtkabir ve Alman Büyükelçiliğini ziyaret edecek olan Merz, günün ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan tarafından karşılanacak. İki liderin heyetleri ile yapacakları görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı yapması da bekleniyor.

ELİNDE BAVULU VE LABTOBU İLE İNDİ
Merz, Türkiye'nin hakim olmadığı şekilde; bir elinde bavulu diğer elinde dosyaları ve labtobu ile Türkiye'ye geldi. Merz'in eşyalarını hem uçağa binerken hem de uçaktan inerken yine Merz taşıdı.

GAZETECİLER UÇAK BİLETLERİNİ KENDİ CEPLERİNDEN ÖDEDİ
Merz gelirken yine Türkiye'nin alışık olmadığı bir şekilde geldi. Merz'in temaslarına eşlik etmek isteyen Alman gazeteciler Türkiye'ye gelirken uçak biletlerini de kendi ceplerinden ödedi.

GÜNDEMDE NE BAŞLIKLAR VAR?
İki lider ve heyetlerinin yapacakları görüşmede konu başlıklarının da belli olduğu ifade ediliyor. Almanya'ya yasadışı yollar ile giren ve iltica talepleri reddedilen 22 bin 560 Türk ile beraber Türkiye'den giden göçmenlerin Türkiye'ye iadelerinin isteneceği belirtiliyor.

Türkiye'nin AB ortak silah tedariki için oluşturduğu 'SAFE' programına katılma isteği Yunanistan tarafından veto ediliyor. Heyetler arası görüşmede bu konunun da ele alınacağı ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya kıskanıyor(!)... Özel uçağı olmayan Merz Türkiye'ye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:16:35