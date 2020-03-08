Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Koblenz'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği /08 Mart 2020 15:16

Almanya Koblenz'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Koblenz şehrinde de bir etkinlik düzenlendi.

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Peaceful Actions Platform tarafından Avrupa'da organize edilen eylemlerden biri de Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Koblenz şehrinde yapıldı 


Türkiey'de hapiste tutulan 35 Hamile, 11 Bin Kadın ve 780 bebek ile  uğradığı şiddet sonucunda hayatını kaybeden kadınlar için Altstadt meydanında gönüllüler bir stant kurdu.

Standı ziyaret edenlere Türkiye’de yaşanan kadın hakları ihlalleri ve yaşanan hukuksuzluklarla ilgili bilgi verildi.

Ayrıca standa gelip bilgi alanlara kadın haklarını anlatan sözlerin yazılı olduğu turuncu bileklikler hediye edilirken, kırmızı gül de dağıtıldı.


Etkinlikte birde hatıra defteri oluşturuldu.Ziyaretçiler Türkiye’de hukuksuzluklara maruz kalan kadınlara desteklerini deftere yazarak ilettiler.


30 kişilik gönüllülerden oluşan grubun basın bildirisi okumasıyla program sona erdi
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