Almanya Köln'de kadınlara destek eylemi

Dünya Kadınlar Günü Almanya'nın Köln şehrinde geleneksel olarak yapılan Kadın yürüyüşü farklı sivil toplum örgütleri ve derneklerin farklı cadde ve sokaklardan Tarihi DOM Kilisesi Meydanına doğru başladı.





"Peaceful Actions Platform' çatısı altında toplanan gönüllü kuruluşlar ve Yeni Almanyalılar inisiyatifi gönüllüleri de hep birlikte meydana doğru yürüdü ...











,Programda farklı dernek ve sivil toplum örgütlerine mensup gönüllüler tarihi meydanda bir araya geldi







Farklı sanatsal etkinlikler yapan her kuruluş kendi basın açıklamasını yaptı...





"Peaceful Actions Platform' olarak hazırlanan broşürler dağıtıldı





Ayrıca diğer katılımcılar da Türkiye'deki Kadınların problemlerini anlatmak için hazırlanan 'Selfie Card'lar ile fotoğraf çektirdiler





Programa katılan KHK mağdurları da büyük ilgi çekti.





İnisiyatif gönüllüleri meydanda toplananlara Gül ve Laleler hediye etti..





Ayrıca programda Türkiye'de hapiste olan 11 bin kadın ve 780 bebek ile cinayetlere kurban giden 457 kadın anlatıldı





Program Yeni Almanyalılar İnisiyatifi'nin basın bildirisinin Almanca okunması ile sona erdi