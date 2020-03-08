Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Köln'de kadınlara destek eylemi /08 Mart 2020 19:56

Almanya Köln'de kadınlara destek eylemi

"Peaceful Actions Platform" ismi altında toplanan birçok dernek, platform ve inisiyatif Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle etkinlikler düzenledi. Köln'deki Eylemin adresi Tarihi DOM Meydanıydı

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Dünya Kadınlar Günü Almanya'nın Köln şehrinde geleneksel olarak yapılan Kadın yürüyüşü farklı sivil toplum örgütleri ve derneklerin farklı cadde ve sokaklardan Tarihi DOM Kilisesi Meydanına doğru başladı. 

"Peaceful Actions Platform' çatısı altında toplanan gönüllü kuruluşlar ve Yeni Almanyalılar inisiyatifi gönüllüleri de hep birlikte meydana doğru yürüdü ... 


,Programda farklı dernek ve sivil toplum örgütlerine mensup gönüllüler tarihi meydanda bir araya geldi 

Farklı sanatsal etkinlikler yapan her kuruluş kendi basın açıklamasını yaptı... 

"Peaceful Actions Platform'  olarak hazırlanan broşürler dağıtıldı

Ayrıca diğer katılımcılar da Türkiye'deki Kadınların problemlerini anlatmak için hazırlanan 'Selfie Card'lar ile fotoğraf çektirdiler 

Programa katılan KHK mağdurları da büyük ilgi çekti.  

İnisiyatif gönüllüleri  meydanda toplananlara  Gül ve Laleler hediye etti.. 

Ayrıca  programda Türkiye'de  hapiste olan 11 bin kadın ve 780  bebek ile cinayetlere kurban giden 457 kadın anlatıldı 

Program Yeni Almanyalılar İnisiyatifi'nin basın bildirisinin Almanca okunması ile sona erdi 
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