Samanyolu Haber /Dünya / Almanya kömür santrallerini planlanandan erken kapatmayı tartışıyor /16 Ocak 2020 16:32

Almanya kömür santrallerini planlanandan erken kapatmayı tartışıyor

Almanya kömürle çalışan elektrik santrallerine 2035 yılında yani öngörülenden üç yıl daha erken son verebilir.

SHABER3.COM

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve kapatma kararından etkilenen eyalet yöneticileri arasında imzalanan mutabakata göre hava kirliliğine neden olan santrallerin tamamen devre dışı bırakılması erkene çekilecek.

Hükümet sözcüsünden yapılan açıklamaya göre Merkel ve Saksonya-Anhalt, Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya ve Brandenburg eyaletleri başbakanları çarşamba gecesi bir araya geldi.

Federal hükümet şu ana kadar santrallerin tamamen kapatılması için 2038 yılını hedefliyordu. Yeni anlaşmaya göre 2026 ve 2029 yıllarında yapılacak gözden geçirmelerle kapatma tarihini daha erkene çekmenin mümkün olup olmayacağı değerlendirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Olaf Scholz da Almanya'nın fosil yakıtların kullanımını azaltmak için büyük adımlar attığını belirtti. Scholz sadece 2020'li yıllarda devre dışı kalacak santrallerin operatörlerine devletin 4,35 milyar euro tazminat ödeyeceğini vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya kömür santrallerini planlanandan erken kapatmayı... Sonraki Haber >>

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:59:43