Samanyolu Haber /Gündem / Almanya korona tedbirlerini artıracak /15 Ocak 2021 10:58

Almanya korona tedbirlerini artıracak

Almanya 31 Ocak tarihine kadar geçerli olan pandemi tedbirlerinin geçerlik süresini uzatmaya hazırlanıyor

SHABER3.COM

Almanya’da Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla 25 Ocak tarihinde yapmayı öngördüğü korona toplantısı gelecek haftaya ertelendi.

Merkel dün 31 Ocak tarihinden itibaren izlenecek yol haritasının belirleneceği zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'nin haberine göre, Merkel tedbirlerin sertleştirilmesi halinde salgının durdurulabileceğini söyledi.

Almanya'da salgınla ilgili verileri izleyen Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Robert Wieler de daha sert tedbirler alınması gerektiğini belirtmişti. Wieler "Şu anda aldığımız tedbirler bana göre tam bir kapanma değil" diye konuşmuştu.

Robert Koch Enstitüsü'nün elindeki verilere göre Almanya'daki 16 koronavirüs vakasında İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe rastlandı, 4 vakada ise Güney Afrika'daki mutasyon görüldü.

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı da Cuma sabahı itibarı ile 2 milyonu geçti. Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde 22 bin 368 kişinin daha koronavirüse yakalandığını ve böylece pandemide toplam vaka sayısının 2 milyon 958'e yükseldiğini açıkladı. 
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