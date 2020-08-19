Almanya, koronavirüs aşısının yapılabileceği tarihi duyurdu

Dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştirmeye çalışan 10'a yakın kurum ileri seviyede klinik denemelere başladı ve çoğu bu sene sonuna kadar aşısının hazır olmasını bekliyor.







Paul Ehrlich Enstitüsü Direktörü Klaus Cichutek, gazetecilere yaptığı açıklamalarda bazı aşıların birinci ve ikinci safha denemelerinin Koronavirüs'e karşı bağışıklık sistemi tepkisi verilmesini sağladığını ifade etti.





BELKİ 2021 YILININ BAŞINDA...





Cichutek, "Üçüncü safha denemelerinden gelecek sonuçlar aşının etkili ve güvenli olduğunu gösterirse belki bazı şartlar ilk aşılar gelecek yılın başında tescillenebilir." dedi.





İlk dozların aynı tarihlerde Alman vatandaşlarına yapılması planlanıyor.





Almanya'da şu ana kadar 228 binden fazla vak'a tespit edildi ve 9 bin 305 kişi hayatını kaybetti.





Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkenin geliştirdiği Covid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurmuştu.





HEKİMLER RUSYA'NIN AŞI AÇIKLAMASINA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR





Rusya'da doktorlar arasında yapılan bir ankete göre, Rus doktorların yarısı yeni aşıya güvenmiyor. Batılı tıp uzmanları ve bilim insanları da aşının yeterli deneme prosedürlerinden geçirilmediğini söylüyor.





Rusya lideri Vladimir Putin, kızlarından birine aşının vurulduğunu söylemişti.