Almanya Kovid-19 aşısından sonra ilacını da buldu

Koronavirüse karşı yüzde yüz etkili ilaç geliştirildi. Tüm dünyada heyecan uyandıran gelişmeyi Alman Devlet Televizyonu (ARD) kamuoyuna duyurdu.





KOVİD-19’U TAMAMEN ENGELLEYEN İLAÇ

Almanya’da faaliyet gösteren Formycon isimli biyoteknoloji firması, normal tedavi sürecinde kullanılan ve Kovid-19’u tamamen engelleyen bir ilaç geliştirdi. “FYP207” isimli ilacın koronavirüsün mutasyona uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklanırken, onay merkezlerine onay için gerekli başvurular da yapıldı.





MUTASYONLU VİRÜSE KARŞI DA ETKİLİ

Sözcü’nün haberine göre, Fromycon’un CEO’su Carsten Brockmeyer, ARD televizyonu haber bülteni “tagesschau”ya yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını açıkladı. Brockmeyer, ilacın işte tam da bu aşamada çözüm olduğunu belirterek, “Antikorlar, SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. Bu ilaçla, virüsün hücrelere nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki koronavirüs salgınları bu şekilde önlenecek” diye konuştu.





EN ERKEN TARİH 2022

İlacı geliştiren şirket, hem ABD hem de Avrupa’da onay merkezlerine hızlı onay süreci için müracaat etti. Ancak en hızlı onay sürecinde bile ilacın 2022 başlarında piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.