Samanyolu Haber /Gündem / Almanya kritik listeyi tekrar yayımladı: Türkiye'nin beklentisi boşa çıktı /29 Temmuz 2020 11:16

Almanya kritik listeyi tekrar yayımladı: Türkiye'nin beklentisi boşa çıktı

Almanya Dışişleri Bakanlığı 31 Ağustos’a kadar 130 ülkeye seyahat uyarısını yeniledi. Seyahat uyarısı yenilenen ülkeler arasında Türkiye de var.

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Almanya'dan Türkiye'ye bu yıl turist yok. Almanya Dışişleri Bakanlığı daha önce yayımladığı 31 Ağustos’a kadar 130 ülkeye seyahat uyarısını tekrarladı. Bir süredir Türkiye'deki turizmciler arasında "Almanya seyahat uyarısını kaldıracak" beklentisi boşa çıktı. 

Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasına ilk defa komşusu Lüksemburg'u da koydu. Avrupa Birliği (AB) üyesi olan küçük Lüksemburg Almanya ve Fransa arasında 500 bin nüfuslu bir ülke. 

LÜKSEMBURG'DA ÇALIŞAN ALMANLAR NE YAPACAK?

Lüksenburg'da çalışıp Almanya'da ikamet edenlerin durumu belirsiz. Ayrıca Almanların en çok rağbet ettiği ülkelerden İspanya ile ilgili tam bir uyarı yapılmasa da Barcelona ve çevresindeki plajlarda dikkatli olunması istendi. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Alman vatandaşlarının tatil için gittikleri ülkelerin başında gelen İspanya’daki durumun vak'a sayısını yeniden yükseltebileceğinden endişe edildiğini belirterek, seyahatlerin iptal edilmesini istedi. 

TEST TARTIŞMASI SÜRÜYOR 

Vak'a sayısının artmaya başlamasıyla birlikte Robert Koch Enstitüsü tarafından daha önce “risk bölgesi” olarak adlandırılan 130 ülkeden gelenlerin zorunlu olarak teste tabi tutulması tartışma da devam ediyor. 

Daha önce hükûmet tarafından alınan kararda 130 kadar “risk bölgesi” ülkesinden gelenlerin geldikleri ülkelerde test yaptırmaları ya da Almanya’da 14 gün boyunca karantinaya alınmaları kararlaştırılmıştı. 

Geçen hafta ise riskli bölgelerden gelenler için havalimanlarında ücretsiz test uygulaması başlatılmıştı. 

Halen gönüllülük temelinde olan testin mecburi olarak herkese yapılması gerektiği tartışması ise sürüyor. AB’de şu anda sadece Lüksemburg, söz konusu riskli bölgelerden gelen herkesi mecburi olarak teste tabi tutuyor.
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