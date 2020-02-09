Samanyolu Haber /Dünya / Almanya krizden çıkmanın yollarını arıyor /09 Şubat 2020 12:53

Almanya krizden çıkmanın yollarını arıyor

Almanya’nın Thüringen eyaletinde yapılan başbakanlık seçiminde Hür Demokrat Thomas Kemmerich’in sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin desteği ile seçilmesi üzerine başlayan siyasi kriz aşılmaya çalışılıyor.

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Federal Hükümet'in ortağı olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) lider kadroları Başbakan Angela Merkel başkanlığında Berlin’de toplandı. Parti genel başkanları, Federal Meclis grup başkanları ve kabine üyelerinin katıldığı Koalisyon Kurulu toplantısında, Thüringen eyaletinde en kısa sürede bir başbakan seçimi yapılması ve bundan bağımsız olarak erken seçimlere gidilmesi çağrısı yapıldı. Eyalet meclisindeki mevcut siyasi dağılım ile istikrarlı bir hükümet kurulamayacağı için erken seçimlerin kaçınılmaz olduğuna da dikkat çekildi.

Krizin baş aktörü Kemmerich istifa etti

Almanya için Alternatif'in (AfD) desteğiyle sürpriz şekilde başbakan seçilen ve seçimin hemen ardından görevi devralan, ancak gelen baskılar üzerine sadece 24 saat sonra istifa edeceğini açıklayan Hür Demokrat Parti’li (FDP) Thomas Kemmerich istifasını bugün resmen sundu. Yoğun eleştiriye uğrayan Kemmerich, bir günlük görev süresi vesilesiyle oluşan 90 bin eurodan fazla başbakanlık maaşı bağlantılı gelirini de hazineye iade edeceğini duyurdu.

Merkel'den müdahale

Bugün yapılan Koalisyon Kurulu toplantısı öncesinde ise Başbakan Merkel, partisi CDU üyesi, Federal Hükümet'in Doğu Eyaletleri Sorumlusu Christian Hirte’yi görevden aldı. Hirte, Thüringen’de sağ popülist AfD’nin oyu ile başbakan seçilen FDP’li Kemmerich'i "merkezin adayı” diye niteleyerek, Sol Parti, SPD ve Yeşiller’den oluşan bloku yenilgiye uğrattığı için Twitter üzerinden tebrik etmişti. Bu da Federal Hükümet'in ortağı SPD ile muhalefet partilerinde sert tepkiye neden olmuş, Hirte'nin istifası talep edilmişti.
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