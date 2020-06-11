Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen'in rakibi Bayern Münich oldu

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenerek finale yükseldi.







Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14. dakikada Ivan Perisic’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.





Çekişmeli geçen ikinci yarıda Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Danny da Costa ile 1-1’lik eşitliği sağladı.





Bayern Münih 74. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.





Bayern Münih finalde Bayer Leverkusen’in rakibi oldu. Bavyera ekibi 24. kez finalde mücadele edecek.





Eintracht Frankfurt, ırkçılığa dikkat çekmek amacıyla bu maçta üzerinde '#blacklivesmatter' yazan formayla mücadele etti.





Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.



