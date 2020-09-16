"Almanya Kuzey Akım-2 Projesi İçin ABD'ye Para Teklif Etti"

Die Zeit gazetesinin bugün yayınladığı belgelerin, ABD ile Almanya arasında yıllardır gerilime neden olan projeyle ilgili tartışmaları daha da kızıştıracağı tahmin ediliyor. Habere göre, Alman hükümeti ABD’ye, boru hattında çalışan Alman firmalarına yaptırım uygulamaması karşılığında, 1 milyar Euro destek sözü verdi. Buna göre, geçen Ağustos ayında Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin'le konuşan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin ABD’nin sıvılaştırılmış gaz ithalatını kolaylaştırmak için Almanya’da iki özel limanın inşasını üstlenmeye hazır olduğunu ve bunun için 1 milyar Euro finansman sağlanacağını bildirdi. Scholz’un teklifini resmileştirmek için yazılı olarak da ilettiği öğrenildi.







Hamburg yakınlarındaki Brunsbüttel ve Wilhelmshaven limanlarındaki terminaller aracılığıyla Amerikan şirketlerinin Avrupa'ya kendi sıvılaştırılmış doğalgazını ihraç edebileceğini belirten Scholz, bunun karşılığında "Amerikan yönetiminin Kuzey Akım-2 boru hattının tamamlanmasına ve işletmeye alınmasına onay vermesini, ayrıca projede yer alan şirketlere yaptırım uygulamasının kaldırılmasını" önerdi.





Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkili, haberi doğrulayarak, "Konuyla ilgili ekleyebilecek yeni bir gelişme yok" demekle yetindi. Başbakan Yardımcısı da olan Scholz, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Akım-2 projesinde çalışan şirketlere ağır yaptırımlar getiren kararnameyi imzalamasına tepki göstererek, kararı, "Almanya’nın ve Avrupa’nın içişlerine ağır bir müdahale" olarak nitelemiş ve "NATO’da müttefik olan ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması kabul edilir bir durum değil" demişti.









Amerikan tarafı beklemede





Amerikan tarafının, Rus muhalif Alexei Navalny’nin zehirlendiğinin tespit edilmesi ve Berlin’e getirilmesi sonrasında, Scholz’un teklifine cevap vermediği ve gelişmeleri beklediği tahmin ediliyor.





Navalny'nin zehirlendiğinin belirlenmesinin ardından, Almanya'da Rusya'ya yaptırımlar kapsamında Kuzey Akım-2 boru hattı projesinin askıya alınması gündeme gelmiş, Başbakan Angela Merkel’in projenin sonlandırılması ihtimalini artık gözardı etmediği duyurulmuştu. Scholz gibi, sosyal demokrat SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Rusya'yı Kuzey Akım-2'yi durdurmakla tehdit ederek, "Ruslar’ın bizi Kuzey Akım-2 projesine dair duruşumuzu değiştirmeye zorlamamasını umut ediyorum" demişti. Buna karşılık Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Rusya gibi ülkelere uygulanacak yaptırımların etkisiz kalacağını söyleyerek, projeye devam edilmesini önermişti.





Projesinin askıya alınmasına karşı çıkan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Manuela Schwesig, Almanya'nın bu boru hattından vazgeçmesi durumunda geriye kalan tek seçeneğin ekolojik açıdan daha kötü ve pahalı olan ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz alınması olacağını ifade etti.





Alman hükümeti, projenin geleceği hakkında tek başına karar vermek istemediğini vurgulayarak, konunun 24 Eylül’de Brüksel’de yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacağını açıkladı. Baltık Denizi’nde Kuzey Denizi’ne kadar montajı süren 2 bin 360 km uzunluğundaki doğal gaz boru hattının Almanya’nın yanısıra, çok sayıda AB ülkesine de doğal gaz aktarması öngörülüyor. Hat, transit giderlerini ortadan kaldırdığı için Batı Avrupa ülkeleri daha ucuza gaz alacak, Almanya ise Avrupa’nın enerji merkezi olacak. Başkan Trump, Kuzey Akım 2 boru hatlarının Avrupa'yı Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu savunuyor.