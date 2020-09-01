Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ligi seyircili oynatacak /01 Eylül 2020 21:17

Almanya ligi seyircili oynatacak

Koronavirüs pandemisinin ikinci dalga gölgesinde başlayacak olan liglerin seyircili olup olmayacağı tartışma konusu.

SHABER3.COM

Bu konuda net bir karar verilmezken, ilk seyircili karşılaşma haberi Almanya'dan geldi. Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, 20 Eylül’de Mainz 05’e karşı 2020-2021 sezonundaki ilk maçını seyircili oynayacak.

Leipzig kulübünden yapılan açıklamaya göre Leipzig Sağlık Dairesi’ne yaklaşık 8 bin 500 seyircinin Red Bull Arena’ya alınmasını içeren bir tasarı sunulurken Almanya Kulüpler Birliği (DFL) ve Saksonya eyalet hükümeti tarafından da desteklenen bu tasarının uygulanması kabul edildi.

Kabul edilen tasarıyla Leipzig’in 20 Eylül’de Mainz 05 ile yapacağı sezonun ilk müsabakasının seyircili oynanması planlandı.

Müsabakayı statta izlemesine izin verilecek seyirciler, kombine bilet satın alanlar arasında çekilecek kurayla belirlenecek ve bu kişilerin Saksonya eyaletinde ikamet etmeleri zorunlu olacak. Seyirciler, tribünlerde maske takacak.

Tasarı, bölgedeki enfeksiyon durumuna bakılarak Leipzig Sağlık Dairesi ile sürekli değerlendirilecek.

Ülkede 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 16 Mart'ta askıya alınmıştı. DFL'in hazırladığı tasarı kapsamında mayıs ortasında liglerin seyircisiz yeniden başlaması kararı alınmış ve 2019-2020 sezonu haziran sonunda tamamlanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya ligi seyircili oynatacak Sonraki Haber >>

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

“Türkiye’deki hukuksuzluklara ortak olmayın” çağrısı

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:44:53