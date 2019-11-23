''Almanya listedeki Türk vatandaşlarına iltica hakkı tanıyacak''

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan avukat, Almanya Göç ve Mülteciler İdaresi için Türkiye'de çalışmalar yapıyordu. Avukat özellikle Türkiye'deki cadı avı sebebiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan kişilerin beyanlarının doğruluğunu araştırmak için Türk makamlarından bilgi edinmeye çalışıyor, mahkeme durumları, tutuklama veya arama kararlarını doğrulatmak için girişimlerde bulunuyordu. Alman makamları bu uygulamanın kanunlara aykırı olmadığını belirtse de Türkiye'deki yargı bunu casusluk olarak niteledi ve avukatı tutukladı.





ALMANYA İLTİCA HAKKI VERECEK





Olayın ardından avukatın elindeki bir kısım iltica başvurusu yapanların listesi de Türkiye'nin eline geçmiş oldu. Gazeteci Oktay Yaman konuya ilişkin edindiği bazı bilgileri Twitter'dan duyurdu:





''Almanya Dışişleri Bakanlığı çevrelerine göre MİT'in elindeki listede adı geçen kişilerin tamamına Almanya'da iltica hakkı tanınacak. Listede adı geçenlerin sayısının 80 olduğu ifade ediliyor. Almanya'daki bazı çevrelerin iddia ettiği gibi tüm iltica edenlerin isimleri TR'de yok.



Almanya Dışişleri Bakanı Maas G20 kapsamında Japonya'da Çavuşoğlu ile görüştü: "Böyle bir durumu kabul etmeyeceğimizi kendisine tekrardan söyledim. Ayrıca tutuklu 60 Alman vatandaşı&TR'den çıkışı engellenen 55 kişinin tamamı serbest kalmadan normalleşme olmaz.''





