Samanyolu Haber /Dünya / Almanya: Lufthansa'yı kurtarırım, bir şartla... /29 Nisan 2020 12:26

Almanya: Lufthansa'yı kurtarırım, bir şartla...

Dünyanın 9’uncu büyük havayolu şirketi olan Alman havayolları Lufthansa iflas riskiyle karşı karşıya.

SHABER3.COM

Alman havacılık devi Lufthansa yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizi sonrasında saatte 1 milyon euro kaybediyor. 

Lufthansa son olarak 4,4 milyar euro rezervi bulunduğunu açıklamıştı. Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr gelecek haftalarda likide kayıplarının çok yüksek olacağını ve devlet yardımı olmadan şirketin yaşayamayacağını belirtmişti.

Alman hükûmeti nihayet devreye girdi ve 9 milyar euro yardım paketi ile devlet ortaklığı teklif etti.

SİYASET BASKISI İSTEMİYOR

Business Insider haber portalının "Lufthansa ve hükûmet anlaştı" haberi bir anda şirketin borsadaki hisselerini yükseltti. 

Ancak hükûmet henüz anlaşma olmadığını açıkladı. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Lufthansa hükümetin 9 milyar euro yardım paketi şartlarını kabul etmedi. 

Habere göre hükümet temsilcileri Lufthansa temsilcileriyle görüştü ve şirketi iflastan kurtarmak için hangi şartlarda devlet yardımı vereceklerini kendilerine açıkladı. 

Görüşmede çok büyük fikir ayrılıkları olduğu ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre devlet 9 milyar euro yardımla Lufthansa’nın yüzde 25 payını satın almak istiyor. 

Lufthansa’nın acilen paraya ihtiyacı var, fakat mümkün olduğunca siyasetin çok az söz hakkı olmasını istiyor. 

LUFTHANSA'NIN B PLANI NE?

Lufthansa siyasi baskının yanında krediler için ağır faiz yükü altına da girmeyi reddediyor. Bu sebeple Lufthansa B planı üzerinde de çalışıyor. 

B planıyla Lufthansa, Condor havayolu şirketinde olduğu gibi bir koruma şemsiyesi altında iflası inceliyor. Lufthansa siyasetin icazeti altına girmektense tahkim aracılığıyla iflasa gidip eski borçlarından kurtulmayı düşünüyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya: Lufthansa'yı kurtarırım, bir şartla... Sonraki Haber >>

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:59:51