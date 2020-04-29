Almanya: Lufthansa'yı kurtarırım, bir şartla...

Alman havacılık devi Lufthansa yeni tip Koronavirüs (Covid-19) krizi sonrasında saatte 1 milyon euro kaybediyor.





Lufthansa son olarak 4,4 milyar euro rezervi bulunduğunu açıklamıştı. Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr gelecek haftalarda likide kayıplarının çok yüksek olacağını ve devlet yardımı olmadan şirketin yaşayamayacağını belirtmişti.







Alman hükûmeti nihayet devreye girdi ve 9 milyar euro yardım paketi ile devlet ortaklığı teklif etti.





SİYASET BASKISI İSTEMİYOR





Business Insider haber portalının "Lufthansa ve hükûmet anlaştı" haberi bir anda şirketin borsadaki hisselerini yükseltti.





Ancak hükûmet henüz anlaşma olmadığını açıkladı. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Lufthansa hükümetin 9 milyar euro yardım paketi şartlarını kabul etmedi.





Habere göre hükümet temsilcileri Lufthansa temsilcileriyle görüştü ve şirketi iflastan kurtarmak için hangi şartlarda devlet yardımı vereceklerini kendilerine açıkladı.





Görüşmede çok büyük fikir ayrılıkları olduğu ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre devlet 9 milyar euro yardımla Lufthansa’nın yüzde 25 payını satın almak istiyor.





Lufthansa’nın acilen paraya ihtiyacı var, fakat mümkün olduğunca siyasetin çok az söz hakkı olmasını istiyor.





LUFTHANSA'NIN B PLANI NE?





Lufthansa siyasi baskının yanında krediler için ağır faiz yükü altına da girmeyi reddediyor. Bu sebeple Lufthansa B planı üzerinde de çalışıyor.





B planıyla Lufthansa, Condor havayolu şirketinde olduğu gibi bir koruma şemsiyesi altında iflası inceliyor. Lufthansa siyasetin icazeti altına girmektense tahkim aracılığıyla iflasa gidip eski borçlarından kurtulmayı düşünüyor.