Almanya Maliye Bakanı'ndan resesyon uyarısı

Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies, ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin olmak üzere birçok ülkeye yönelik getirdiği gümrük vergilerinin neden olduğu küresel ticaret krizi konusunda değerlendirmede bulundu.





Deutschlandfunk radyosuna konuşan Kukies, "Olası bir ticaret savaşı resesyon riskini artırıyor. Buna şüphe yok" ifadelerini kullandı.





DW Türkçe'nin haberine göre ekonomisi büyük oranda ihracata dayalı olan Almanya, üst üste iki yıl geçirdiği ekonomik durgunluğun ardından 2025'te küçük de olsa bir toparlanma bekliyordu. Ancak dün Reuters'a konuşan kaynaklar, Alman ekonomi enstitülerinin 2025 yılına dair büyüme beklentisini yüzde 0,1'e düşürdüğünü söyledi.





Kaynaklar üstelik revize edilen tahminin henüz ABD'nin açıkladığı son gümrük vergilerini içermediğini belirtti. Bu vergiler de hesaba katıldığında Alman ekonomisine dair 2025 yılı beklentisinin küçülme yönünde olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, Almanya tarihinde ilk kez üç yıl art arda resesyon görülecek.





Alman ekonomi enstitülerinin geçen Eylül ayında açıkladığı 2025 beklentisi yüzde 0,8 büyümeydi. Almanya üst üste iki yıl büyüme gösteremeyen tek G7 ekonomisiydi.





Ekonomi enstitülerinin tahminleri resmî olarak yarın yayımlanacak. Alman Ekonomi Bakanlığı kendi tahminlerini oluştururken bu enstitülerin yayımladığı öngörülerden faydalanıyor.





Kukies: Koalisyon müzakerelerini de etkiliyor

Deutschlandfunk'a verdiği demeçte, vergi ve karşı vergi sarmalının beklenenden daha hızlı büyüdüğünü belirten Alman Maliye Bakanı Kukies, "Bizim açımızdan üzücü" ifadesini kullandı.





Gümrük vergilerinin her zaman tüm tarafların zararına olduğunu söyleyen Kukies, bu nedenle Alman hükümetinin müzakere yoluyla sonuç almaya çalıştığını ve ABD'ye verilecek karşılığa dair bugün bir oylama yapacak olan Avrupa Birliği'nin her türlü kararını desteklediklerini ifade etti.





Sosyal Demokrat Partili bakan, ticaret krizinin yarattığı resesyon tehdidinin Almanya'da kurulması beklenen yeni hükümete dair sürdürülen koalisyon müzakerelerini de etkilediğini belirtti.





Bu durumun üzerlerindeki "eyleme geçme baskısını artırdığını" söyleyen Kukies, Almanya'nın bir an önce muktedir bir hükümete ve büyüme dostu teşviklere ihtiyacı olduğunu ifade etti.





Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerin galibi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle sandıktan aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD) ardından üçüncü sırada çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyon müzakereleri geçen ay ortalarında başlamıştı.