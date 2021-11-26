Almanya Merkez Bankası Bundesbank konut fiyatlarındaki patlamaya dikkat çekti

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, yayımladığı konut raporunda gayrimenkul sektöründeki şişmeye dikkat çekti. Merkez bankasının raporunda Almanya’daki konut fiyatlarının birçok bölgede değerinden yüzde 30 daha fazla olduğunu belirtti. Banka, konut faizinin artması durumunda bunun ciddi bir risk taşıdığı açıklandı. Bundesbank‘ın, finansal istikrarla ilgili son raporunda, gayrimenkul fiyatlarının geçen yıl ortalama yüzde 6.7 oranında arttığı belirtildi. Merkez bankası fiyatların artış eğiliminde olduğuna da dikkat çekti. Aynı şekilde yapılan bir araştırmaya göre, hanelerin yaklaşık yüzde 90’ı emlak fiyatlarının artmaya devam etmesini bekliyor.





DOĞRULANANDAN YÜZDE 30 DAHA YÜKSEK

Bu gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Bundesbank, fiyat patlamasının tehlikelerine dikkat çekti. Bundesbank Başkan Yardımcısı Claudia Buch, “Konut Fiyatları, temel verilerle doğrulanandan yüzde 10 ila 30 daha yüksek” derken, bunun sadece metropollerde değil, bazı küçük şehirlerde de olduğunu kaydetti. Bundesbank’a göre, bankaların giderek daha cömert koşullarda kredi vermesi ve faiz oranlarının değişmesi durumunda, yükselen emlak fiyatları finansal istikrar için kritik hale gelebilir. Merkez Bankası, 2008/2009 mali krizinde de kısmen sorumlu olan nedenlerinden birinin bu olduğunu açıkladı.