Almanya merkezli dernekten Türkiye’deki insan hakları ihlalleriyle ilgili çarpıcı rapor

Rapor, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesi için somut çözüm önerilerini de içeriyor. Weltanwälte e.V., uluslararası toplumu bu konuda daha fazla sorumluluk almaya çağırıyor.





Rapor, Türkiye’deki insan hakları krizine ışık tutmayı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Çalışmada, toplumun farklı kesimlerini etkileyen temel sorunlara yer veriliyor:Hizmet Hareketi üyelerine yönelik kitlesel tutuklamalar, işkence iddiaları, zorla kaybetmeler ve ceza infazında ayrımcılık konuları vurgulanıyor.Kürt halkının dil ve kültürel haklarının tanınmaması, siyasi temsilcilerin tutuklanması ve belediyelere kayyım atanması gibi ihlaller detaylandırılıyor.Gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları ve akademisyenlerin hükümeti eleştirdikleri için baskı gördüğü, terör suçlamasıyla susturulduğu olaylar belgeleniyor.Türkiye’de yargı bağımsızlığının zayıfladığı, AİHM kararlarının uygulanmadığı ve adil yargılama hakkının ihlal edildiği süreçler analiz ediliyor.Cezaevlerindeki aşırı kalabalık, sağlık hizmetine erişim eksikliği ve işkence iddialarına dikkat çekiliyor.Kadınlara yönelik şiddet vakalarının arttığı, LGBTİ+ bireylerin ayrımcılığa uğradığı ve azınlıkların temel haklarının göz ardı edildiği tespit ediliyor.Weltanwälte e.V. Başkanı Avukat Mehmet Reşat Bozkurt raporla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Raporumuz, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini tüm yönleriyle ortaya koymayı ve mağdurların seslerini uluslararası kamuoyuna duyurmayı hedefliyor. İnsan haklarının korunması için dayanışma içinde olmalıyız.”