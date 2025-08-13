Almanya: Merz'e destek azalıyor, AfD birinci parti

Almanya'da yaklaşık 100 gündür görevde olan Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümetine yönelik kamuoyu desteği şimdiden azalıyor.





Araştırma kuruluşu Forsa tarafından RTL ve ntv kanalları için gerçekleştirilen "Trendbarometer" adlı ankete katılanların sadece yüzde 29'u Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) liderinin çalışmalarından memnun olduğunu belirtti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 67'si ise Başbakan Merz'in çalışmalarından memnun değil. Bu oran, bir hafta önceki ankette üç puan daha düşüktü.





AfD birinci parti

DW Türkçe'nin haberine göre anket, muhafazakâr CDU ve sadece Bavyera eyaletinde faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oylarının da düştüğünü ortaya koydu.





Ankete göre, Birlik partilerine destek bir önceki haftaya kıyasla bir puan daha düşerek yüzde 24'e indi. Bu, muhafazakâr Hristiyan Birlik'in Başbakan adayı olarak Armin Laschet ile girdiği ve yüzde 24,1 oy aldığı 2021 genel seçimlerinden beri karşılaştığı en düşük oran oldu.





Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise oylarını bir puan artırarak yüzde 26'ya ulaştı ve ilk sırada yer aldı.





Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyu yüzde 13'te kalarak değişmezken oylarını bir puan artıran muhalefetteki Yeşiller de yüzde 13'e yükselerek bu partiyi yakaladı.





Sol Parti ise bir puanlık kayıpla yüzde 11'e geriledi.





Hristiyan Birlik, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimleri kazanırken oyların yüzde 28,5'ini almıştı. AfD ise bu seçimlerde ikinci olarak tarihi bir başarı göstermişti. Yüzde 20,8 oy toplayan AfD, Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en iyi seçim performansını gösteren aşırı sağcı parti olmuştu.





Seçimlerin ardından oylarını artırmayı sürdüren AfD, geçen Nisan ayında anketlerde ilk kez birinci parti çıkmaya başladı.





SPD'nin yüzde 16,4, Yeşiller'in de yüzde 11,6 oy aldığı 23 Şubat seçimlerinde Sol Parti ise yüzde 8,8 oy toplamıştı.





Merz'den beklenti düşük

Ankete katılanların yarısına yakını, Merz liderliğindeki koalisyon hükümetinin görev süresini tamamlayacağından da şüpheli.





Yüzde 52'lik kesim hükümetin 2029 baharındaki yasama dönemi sonuna kadar görevde kalacağını düşünürken katılımcıların yüzde 43'ü CDU/CSU-SPD koalisyonunun görev süresini tamamlamadan dağılacağı görüşünde.





Bir başka kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'un yaptığı anket de Merz açısından karamsar bir ortaya çıkardı.





Bu ankete katılanların sadece yüzde 23'ü Merz'in geleceğe dair doğru adımları atacağından emin. Katılımcıların yüzde 53'ü kötümser, yüzde 21'i ise kararsız olduğunu belirtti.