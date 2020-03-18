Samanyolu Haber /Dünya / Almanya mülteci alım programını askıya aldı /18 Mart 2020 21:42

Almanya mülteci alım programını askıya aldı

Almanya, Türkiye ve Lübnan ile 2012'den beri uyguladığı mültecileri yeniden yerleştirme programını askıya aldığını duyurdu.

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Almanya yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye ile var olan mültecileri alım programını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, "Zaten sınırlarda kısıtlama mevcut olduğundan bu programı uygulamanın şu anda imkanı yok" dedi.

2012 yılından bu yana Türkiye ve Lübnan'daki mültecileri, yeniden yerleştirme programı kapsamında ülkeye kabul eden Almanya'nın bu yolla her yıl yaklaşık 5 bin sığınmacıyı kabul ettiği belirtiliyor.
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