Almanya neden ısrarla savaşa hazırlanıyor?

Handelsblatt gazetesine demeç veren Dobrindt, “Bir öğretim yılı içinde, ileri yaştaki öğrencilerle bir çift ders saati boyunca hangi tehdit senaryolarının olabileceği ve buna nasıl hazırlanılacağı tartışılabilir. Çocuklar ailelerine bilgi taşıyan önemli aktörlerdir” dedi.









YEŞİLLER’DEN DESTEK GELDİ





ORDUNUN RUSYA PROJEKSİYONU

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, okullarda öğrencilerin krizlere ve olası savaş durumlarına hazırlanmasını öngören bir eğitim programı başlatılmasını önerdi.Dobrindt kasım ayında yapılacak İçişleri Bakanları Konferansı’nda, eyaletlerin içişleri bakanlarıyla “kriz hazırlığını okul müfredatına dahil etme” konusunu gündeme getirmeyi planladığını söyledi.Dobrindt’in önerisi Alman Federal Meclisi’nde tartışmalara yol açtı. Sol Parti Milletvekili Nicole Gohlke, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Burada açıkça korku salınıyor. Özellikle çocuklar ve gençler üzerinde panik yaratmak kabul edilemez. Okullar mutlaka bir koruma alanı olarak kalmalı” ifadelerini kullandı.Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ise Bakan’ı “Savaş kışkırtıcılığı” yapmakla suçladı. AfD’li içişleri uzmanı Gottfried Curio, “Dobrindt’in amacının yaklaşan bir savaş olasılığını doğal ve kaçınılmaz hâle getirmek olduğunu düşünüyoruz. Bakan, ‘savaşçı hava sahasını’ artık çocuk yataklarına kadar genişletmeye çalışıyor” dedi.Yeşiller Partisi ise Dobrindt’in girişimine destek verdi. Partinin içişleri uzmanı Leon Eckert, “Gençlere kriz durumlarında kendilerine ve başkalarına nasıl yardımcı olabileceklerini göstermek olumlu bir adım” değerlendirmesinde bulundu. Eckert, Almanya’da kriz durumlarındaki önlemlerin gündeme getirildiği mevcut uyarı gününün “ülke genelinde bir tatbikat günü hâline getirilerek halkın kriz hazırlıklarına dahil edilmesi” önerisinde de bulundu.Dobrindt, Handelsblatt’a yaptığı açıklamada ayrıca yeni, daha kapsamlı bir koruma konsepti üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Hedefimiz belirsizlik yerine hazırlık” dedi.Her evde birkaç günlük gıda stoğu, el feneri, piller veya kurmalı radyo bulundurmanın faydalı olacağını vurgulayan Bakan, “Bunları yapmak panik yaratmaz, sadece hazırlıklı olunmasına yarar” ifadelerini kullandı.Almanya’da istihbarat kurumları ve ordu, 2029 yılına kadar Rusya’nın bir NATO üyesi ülkeye saldırabileceği, bunun Almanya’nın savaşa girmesi anlamına geleceği öngörüsünde bulunuyor. Ülkede daha önce sığınak kapasitesinin artırılması gibi farklı “savaş hazırlıkları” gündeme gelmişti.