Samanyoluhaber.com - Moskova





Sağ popülist parti “Almanya için Alternatif” (AfD) liderlerinden Alice Weidel, Kuzey Akım doğal gaz hattının yeniden açılması çağrısında bulundu. Weidel, bu adımın Alman ekonomisi için “hayati önemde” olduğunu belirterek, parti kongresinde bu önerisiyle büyük destek topladı.





Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasının tartışmalı bir konu olduğunu belirten uzmanlar, bu tür girişimlerin kısa vadede Almanya üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletebileceğini ve büyüme sürecine katkı sağlayabileceğini öngörüyor. Ancak bu adımların, Avrupa Birliği’nin yaptırım politikalarıyla uyumluluğu konusunda zorluklar yaratabileceği de ifade ediliyor.





Enerji Krizinin Etkileri





Almanya ekonomisi, üst üste ikinci yıl daralma yaşayarak II. Dünya Savaşı sonrası nadir görülen bir durgunluk dönemine girdi. 2024 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) %0,2 oranında küçülürken, 2023 yılında bu oran %0,3 olarak kaydedildi.





Uzmanlar, Almanya’nın ekonomik toparlanması için Rusya ile enerji ticaretini yeniden başlatmasının kritik bir adım olacağını savunuyor.





Rusya merkezli İzvestiya gazetesine konuşan ekonomist Dmitry Migunov, Almanya’nın enerji maliyetleri nedeniyle sanayi üretiminde ciddi kayıplar yaşadığını belirtti. Migunov, özellikle kimya ve otomotiv gibi enerji yoğun sektörlerde üretim maliyetlerinin artması nedeniyle rekabet gücünün zayıfladığına dikkat çekti.





Avrupa’da süregelen enerji krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomi uzmanı Aleksey Ivanov, Almanya’nın üretim maliyetlerini düşürmek için en etkili çözüm yolunun, Rusya’dan enerji ithalatını yeniden başlatmak olduğunu ifade etti. Ivanov, yaptırımlar sonrası alternatif kaynaklardan temin edilen enerjinin maliyetinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, “Ucuz Rus gazına dönülmeden Almanya ekonomisinin toparlanması mümkün görünmüyor,” dedi.





Ivanov ayrıca, artan enerji fiyatlarının sanayi ürünlerinin maliyetini doğrudan etkilediğini ve Alman kimya sektörü gibi enerjiye bağımlı alanlarda kapasite düşüşlerine yol açtığını vurguladı. Bu durumun Almanya’nın uluslararası rekabet gücünü ciddi ölçüde zayıflattığına dikkat çekti.