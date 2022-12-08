Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’nın en büyük finansal skandalıyla ilgili dava başladı /08 Aralık 2022 21:50

Almanya’nın en büyük finansal skandalıyla ilgili dava başladı

Almanya tarihinin en büyük finansal skandalı olarak bilinen Wirecard şirketinin iflasına ilişkin, eski yöneticilerinin yargılanması Münih Eyalet Mahkemesi’nde bugün başladı.

Almanya’nın en büyük finansal skandalıyla ilgili dava başladı

Almanya'da bugün kamuoyunun yakından takip ettiği Wirecard skandalıyla ilgili dava başladı. Wirecard AG’nin eski üst yöneticisi (CEO) Markus Braun ile şirketin eski iki yöneticisi yargılanıyor.

Savcılık, davanın ilk duruşmasında okunan iddianamede sanıkları, bir suç çetesi kurmak, şirket bilançosunda sahtekarlık yapmak ve şirkete kredi verenleri 3 milyar avrodan fazla dolandırmakla suçladı.

Wirecard'ın Dubai'de kurduğu şirketin eski yöneticisi Oliver Bellenhaus’un ise suçlamalarla ilgili savcılıkla işbirliği yapacağı ifade edildi.

Davada 100 duruşmanın planlandığı aktarılırken, kararın 2024'ten önce verilmesi beklenmiyor. 

2020'de, birkaç yıl öncesine kadar “Alman finansal teknolojisinin geleceği” olarak addedilen Wirecard, şirketin bilançosunda 1,9 milyar avrodan fazla paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülkenin 1945’ten bu yana en büyük finansal skandalının adresi olmuştu. Şirket, 3,2 milyar avro borcunun ortaya çıkmasından sonra iflas başvurusunda bulunmuştu

Alman savcılar, ülkenin siyasi ve finansal kurumlarında şok dalgaları oluşturan Wirecard şirketinin iflasının ardından özel bir polis ekibi ile 450'den fazla kişiyi sorguladı, 40’tan fazla mülkte arama yaptı ve 42 terabayt veriyi taradı.
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