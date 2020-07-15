Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’nın Köln şehrinde patlamamış bomba bulundu /15 Temmuz 2020 13:55

Almanya’nın Köln şehrinde patlamamış bomba bulundu

Almanya’nın Köln kentinde inşaat çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Almanya’nın Köln şehrinde patlamamış bomba bulundu


KÖLN Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zollstock semtinde bulunan Amerikan yapımı darbeli patlayıcıya sahip 50 kilogram ağırlığındaki bombanın bugün imha edilmesi planlanıyor. Bomba imha ekiplerinin incelemesi sonrası bombanın zarar gördüğü için sökülerek etkisiz hale getirilemeyeceği, o yüzden kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmesinin planlandığı ve bunun için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Bombanın bulunduğu bölgede yaşayan 2 bin 300 kişiye dağıtılan mektupta, bomba imha çalışmaları esnasında herkesin tahliye edileceği bildirilerek, uyulması gereken kurallar anlatıldı


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