Almanya’nın Köln şehrinde patlamamış bomba bulundu





KÖLN Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zollstock semtinde bulunan Amerikan yapımı darbeli patlayıcıya sahip 50 kilogram ağırlığındaki bombanın bugün imha edilmesi planlanıyor. Bomba imha ekiplerinin incelemesi sonrası bombanın zarar gördüğü için sökülerek etkisiz hale getirilemeyeceği, o yüzden kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmesinin planlandığı ve bunun için gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.



