Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’nın son yardımı dudak uçuklattı: Ukrayna'nın savunma kapasitesi arttı /24 Aralık 2024 22:08

Almanya’nın son yardımı dudak uçuklattı: Ukrayna'nın savunma kapasitesi arttı

Berlin yönetiminden Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırıcı bir hamle geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Almanya, Ukrayna’ya kapsamlı bir askeri yardım paketi teslim etti. Bu yardımlarla, Kiev’in çatışmalarda avantaj sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yardım paketinde 15 adet Leopard 1 A5 tankı, 2 adet Patriot hava savunma sistemi, bir IRIS-T SLS kısa menzilli hava savunma sistemi, bir IRIS-T SLM orta menzilli hava savunma sistemi, iki GEPARD uçaksavar sistemi ve bu sistemler için 65 bin mühimmat bulunuyor.

Ayrıca Almanya, Kiev’e, 30 adet MRAP mayın korumalı zırhlı araç, Leopard 1 ve Leopard 2 tankları için mühimmat, 52 bin 155 mm top mermisi, bir PzH 2000 kundağı motorlu obüs ve iki TRML-4D radar istasyonu da teslim etti.

Hava ve kara araçlarının yanı sıra, Almanya AIM-9L/I Sidewinder hava füzeleri, 30 adet VECTOR, 24 RQ-35 HEIDRUN keşif uçağı, 14 HORNET XR insansız hava aracı, 45 su altı römorkörü, patlayıcılar, beş uzaktan kumandalı mayın temizleme sistemi, yedi Caracal aracı ve beş AMPS helikopter koruma sistemi sağladı.

Bunların dışında yardım paketinde 12 kamyon, 8 tanker, sınır muhafızları için bir araç, 20 bin el bombası, 15 bin 120 mm havan mermisi, 4 bin 580 tanksavar mayını, 120 HK GMG el bombası fırlatıcı, 200 MG4 makineli tüfek, saldırı ve keskin nişancı tüfekleri, 4,3 milyon mermi, çadırlar, jeneratörler ve çeşitli giyim malzemeleri yer alıyor.
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