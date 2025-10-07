Almanya 'nitelikli iş göçü'nü hızlandırmak için harekete geçti

Almanya'da iş ve ekonomi dünyası, uzun süredir yabancı nitelikli eleman göçüyle istihdam açıklarını kapatma çağrısı yapıyor. Ancak ağır işleyen bürokratik süreçler nedeniyle ülke, nitelikli iş gücü göçü açısından cazip bir çekim merkezi olamıyor.





Uzun süren prosedürler, diploma veya sertifika denkliklerinde yaşanan sıkıntılar ve karmaşık izin süreçleri, hem işverenleri hem de yurt dışından gelmek isteyen uzmanları zorluyor.





Almanya Çalışma Bakanlığı, süreçleri kolaylaştırmak ve yabancı nitelikli iş gücünün ülkeye gelişini hızlandırmak amacıyla "Çalış ve Kal Ajansı" (Work-and-Stay Agentur) adlı bir oluşumu hayata geçirme kararı aldı.





Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Çalışma Bakanı Bärbel Bas, söz konusu ajansın oluşturulmasına ilişkin ana hatları, istişare amacıyla hükümetteki ilgili birimlere sundu.





Bakan Bas, gazeteye yaptığı açıklamada, bu ajans ile Almanya iş piyasasına erişimi zorlaştıran bürokratik engelleri ortadan kaldıracaklarını söyledi.





Yeni sistemle birlikte yabancı uzmanlar, oturum izinleri ve çalışma belgeleri dahil tüm resmi işlemleri tek bir dijital platform üzerinden gerçekleştirebilecek. İşverenler de başvuru sürecinde adaylara destek verebilecek.





Çalışma Bakanlığı, sistemin bekleme sürelerini kısaltarak hem işverenlerin hem de çalışanların sürece daha hızlı erişmesini sağlayacağını belirtti. Alman hükümeti, daha önce nitelikli göç yasasını kolaylaştırmış olsa da mevcut uygulamaların hâlâ karmaşık ve yavaş ilerlediği eleştirileri sürüyor.





En büyük açık sağlık alanında

Almanya genelinde en büyük açık, sağlık ve bakım sektöründe yaşanıyor. Yaşlı bakım merkezleri, hastaneler ve rehabilitasyon kurumları on binlerce hemşire, hasta bakıcı ve yaşlı bakım uzmanı arıyor. Federal Çalışma Ajansının verilerine göre sadece bakım alanında yaklaşık 50 bin pozisyon doldurulamıyor.





Sanayi ve teknoloji sektörlerinde de benzer bir tablo görülüyor. Makine, elektrik, inşaat ve mekatronik mühendisliği gibi alanlarda yetişmiş mühendis sayısının yetersiz kalması, üretimde verimliliği düşürüyor. Bilgi teknolojileri alanında ise yazılım geliştiriciler, veri analistleri ve siber güvenlik uzmanlarına yönelik talep hızla artarken, şu anda sektörde 100 bini aşkın pozisyonun boş olduğu tahmin ediliyor.





Eğitim ve çocuk bakımı alanında da personel eksikliği dikkat çekiyor. Anaokulları ve eğitim kurumları öğretmen bulmakta zorlanırken, lojistik ve taşımacılık sektörlerinde kamyon sürücüsü ve depo personeli ihtiyacı giderek büyüyor. Zanaatkâr mesleklerde, elektrikçi, tesisatçı, marangoz, kaynakçı ve duvar ustası gibi alanlarda, yaklaşık 250 bin kişilik açık olduğu belirtiliyor.





Engel ağır bürokrasi

Uzmanlar, Almanya'nın nitelikli iş gücü göçünde cazip bir ülke haline gelememesinin başlıca nedenleri arasında ağır işleyen bürokrasi, uzun vize ve oturum işlemleri, diploma denklik sürecinin karmaşıklığı ve dil engelini gösteriyor. Çalışma izni başvurularının hem Almanya'daki hem de başvuru sahibinin ülkesindeki makamlarca yürütülmesi, süreci çoğu zaman aylarca uzatıyor.





Birçok yabancı uzman, diplomalarının Almanya'da tanınması için aylarca beklemek zorunda kalıyor. Özellikle sağlık alanında mesleki yeterlilik belgelerinin onaylanması süreci oldukça karmaşık.





Başka bir sorun da dijitalleşme eksikliği. Çoğu başvuru hâlâ kâğıt ortamında yürütülüyor ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon zayıf. Büyük şehirlerde yaşanan konut sıkıntısı ve yüksek kira fiyatları da Almanya'ya gelen yabancı çalışanların yerleşmesini zorlaştırıyor.