Almanya nitelikli yabancı iş gücünü neden cezbedemiyor?

Bürokrasi ile mücadele





Almanya'da yabancıların işi kolay değil

Mara bir istisna değil. Tübinger Uygulamalı Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün Facebook'ta 1.900 kişi üzerinde yaptığı bir araştımaya göre, yabancı çalışanların sosyal entegrasyon konusundaki şikayetleri büyük. Avrupa dışındaki ülkelerden gelen nitelikli göçmenlerin üçte ikisi Almanya'da etnik kökenleri nedeniyle ayrımcılık yaşadıklarını ifade ediyor.

İş gücü geliyor ama hızlı bir şekilde gidiyor





Vatandaşlığa hızlı geçiş? Hayır, teşekkürler!





Yaklaşım değişmeli





Mültecilerin eğitimi

Osnabrück Üniversitesi'nden eğitim bilimleri uzmanı Aladin El-Mafaalani, "Nitelikli iş gücü konusunda tren tamamen olmasa da büyük oranda kaçtı" şeklinde konuşuyor. Uzman, "Biz bir tek dilin konuşulduğu bir ülkeyiz, hava iyi değil, plajlarımızın sayısı az... Yani çok büyük dezavanatajlarımız var ve bu dezavanatajları hafifletmek için çok az şey yapıyoruz" diyor.

Eritre'de doğum belgesi yok





Toplu bavullar

Mara da Almanya'da uzun süre kalmak istemiyor. Emekliliğine kadar bu ülkede kalmak ise artık onun için söz konusu değil. "Artık çok farklı düşünüyorum; belki bir-iki yıl daha kalırım ama gelecek beş-on yıl içinde kendimi burada görmüyorum" diyor.