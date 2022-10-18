Almanya nükleer santralleri kapatmaktan vazgeçti





Almanya, Japonya'daki Fukuşima nükleer santralinde yaşanan felaketin ardından, kullanımdaki altı nükleer enerji santralinden eskiyen üçünü devre dışı bırakmış, kalan üç santrali de bu yılın sonunda kapatma kararı almıştı.





Isar 2'de sızıntı





Geçtiğimiz ay elektrik tedarikçisi E.ON, Isar 2 nükleer enerji santralinde bir sızıntı yaşandığını bildirmiş, Almanya Çevre Bakanlığı da, sızıntının güvenliği tehlikeye atmadığını, ancak hükümetin kış ayları için enerji planlarını zorlaştırabileceğini ifade etmişti.

Euronews'ingöre, Başbakan Scholz, ülkede aktif kalan üç reaktörden biri olan Emsland'ın da ömrünün uzatılması konusunda koalisyon hükümetinin anlaşmaya vardığını belirtti. Başbakan Scholz üç santralin de hizmet vermeye devam etmesi için yasal düzenleme yapılacağını bildirdi.Ülkenin kuzeyindeki Emsland santrali Scholz'un liderliğindeki koalisyon hükümetinn nükleer karşıtı ortağı Yeşiller ile liberal FDP arasında bir süredir anlaşmazlık yaratıyordu.Ancak hükümet, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesi üzerine kış aylarında enerjisiz kalmamak için bu karardan geri adım atmış ve bu kapsamda ülkenin güneyindeki Isar 2 ve Neckarwestheim 2 nükleer enerji santrallerini rezervde bırakacağını açıklamıştı.Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışan Almanya, ortaya çıkan enerji açığını kapatmak için nükleer enerjinin yanı sıra kömür santrallerinin de devrede kalmasını kararlaştırmıştı.