Almanya nükleer santralleri kapatmaktan vazgeçti

Ülkenin kuzeyindeki Emsland santrali Scholz'un liderliğindeki koalisyon hükümetinn nükleer karşıtı ortağı Yeşiller ile liberal FDP arasında bir süredir anlaşmazlık yaratıyordu.
Nükleer enerjiden vazgeçme planları ertelendi
Almanya, Japonya'daki Fukuşima nükleer santralinde yaşanan felaketin ardından, kullanımdaki altı nükleer enerji santralinden eskiyen üçünü devre dışı bırakmış, kalan üç santrali de bu yılın sonunda kapatma kararı almıştı.
Ancak hükümet, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesi üzerine kış aylarında enerjisiz kalmamak için bu karardan geri adım atmış ve bu kapsamda ülkenin güneyindeki Isar 2 ve Neckarwestheim 2 nükleer enerji santrallerini rezervde bırakacağını açıklamıştı.
Isar 2'de sızıntı
Geçtiğimiz ay elektrik tedarikçisi E.ON, Isar 2 nükleer enerji santralinde bir sızıntı yaşandığını bildirmiş, Almanya Çevre Bakanlığı da, sızıntının güvenliği tehlikeye atmadığını, ancak hükümetin kış ayları için enerji planlarını zorlaştırabileceğini ifade etmişti.
Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışan Almanya, ortaya çıkan enerji açığını kapatmak için nükleer enerjinin yanı sıra kömür santrallerinin de devrede kalmasını kararlaştırmıştı.