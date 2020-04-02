Samanyolu Haber /Dünya / Almanya o ilacı depoluyor /02 Nisan 2020 00:20

Almanya o ilacı depoluyor

Almanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde yardımcı olabileceği varsayılan ilaçlar depolanmaya başlandı.

SHABER3.COM

Federal Sağlık Bakanlığı'ndan Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesine verilen bilgiye göre virüs yoluyla bulaşan hastalıkların tedavilerinde kullanılan yüklü miktarda grip ilacı "Avigan" sipariş edildi. 

Avigan, ağır durumda olan Covid-19 hastalarına verilecek. Avigan dışında Kaletra, Foipan ile klorokin ve hidroksikilorokin içeren ilaçlar da depolarda hazır edilecek.

İLACIN DAĞITIMINI ALMAN ORDUSU KOORDİNE EDECEK

Bir bakanlık sözcüsünün gazeteye verdiği mülakata göre söz konusu ilaçlar eczaneler aracılığıyla üniversite hastaneleri ve tedavi merkezlerinin bünyelerindeki eczanelerden yatarak tedavi olan hastaların tedavi edildikleri hastanelere ulaştırılacak.

Gazetenin Perşembe günkü baskısında yayımlanacak haberde milyonlarca paket ilacın dağıtımının Alman ordusu ile koordineli olarak yapılacağı belirtildi. 

Almanya Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ise söz konusu ilaçların Covid-19 hastalığının tedavisinde kesin çözüm sağlamadığı, takviye ilaçlar olarak değerlendirileceği belirtildi. 

Yeni tip Koronavirüs'ün yol açtığı Covid-19 hastalığına çare olan bir ilaç henüz bulunmadı. Bu konuda laboratuvar ve klinik çalışmalar sürüyor.
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