Almanya o ülkedeki büyükelçiliğini yeniden açıyor

Seçime hazırlanıyor





Almanya yedi yıl sonra Libya'daki büyükelçiliğini açıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Temmuz 2014'ten beri olan büyükelçiliğin açılışı için bugün Libya'ya gitti.Maas, başkent Trablus'ta yaptığı açıklamada bu adımla birlikte Almanya'nın "Libya'nın angaje bir ortağı olduğunu ve bunun böyle kalacağını" göstermek istediklerini söyledi."Libya'nın başkentinde bir sesimiz olsun istiyoruz" diyen Maas, ülkenin istikrarı açısından seçimlerin önemini vurguladı.Bugün Libya hükümeti temsilcileriyle biraraya gelecek olan Maas, görüşmelerde iç savaş yerine halkın yönetime katılımının gündemde olmasının "gerçek bir ilerleme" olduğunu söyledi. Libya'nın son iki yılda hatırı sayılır başarılar kaydettiğini söyleyen Maas, bir ulusal birlik hükümetinin mevcut olduğunu, petrol blokajının kalktığını ve silahların sustuğunu ifade etti.Maas, Libya'da daha önce çatışan tarafların "ülkeleri için şiddete dayalı bir çözüm olamayacağını" anladıklarını söyledi. "Kuvvet uygulamak yerine kuvvetler ayrımının" Libya'daki siyasi aktörler açısından temel ve çetin bir görev olduğunu belirten Maas, "Bununla ilgili olarak bugün başkanlık konseyi, başbakan ve ulusal seçim komisyonu ile görüşmeler yapacağım" dedi.Libya 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında şiddetli çatışmalara ve iktidar savaşına maruz kalmıştı. Ülke Trablus'ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan birlik hükümeti ile Halife Hafter tarafından desteklenen Tobruk hükümeti arasında bölünmüştü. Hafter güçleri ülkenin doğu ve güneyinde geniş bir bölgeyi kontrol altına almayı başarmıştı.Geçen yıl Ekim ayında taraflar ateşkes konusunda uzlaştı ve bu yılın başında da Abdulhamid Dibeybe başbakanlığında bir Ulusal Birlik Hükümeti kuruldu. Hükümetin 24 Aralık tarihinde yapılacak seçimleri hazırlaması gerekiyor. Ancak seçimin hangi tarzda olacağı ve hangi anayasa metninin temel alınacağı belirsizliğini koruyor. Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş Ağustos ayı sonunda Cezayir'e yaptığı bir ziyarette seçim tarihinin ertelenebileceğini söylemişti.