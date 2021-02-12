Almanya okulları açmaya hazırlanıyor

Başbakan Angela Merkel ve eyalet hükümetlerinin başbakanları koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin uzatılması konusunda uzlaşmıştı. Ancak toplantıda Okulların ne zaman açılacağı konusu eyaletlere bırakılmıştı.







Asılda hem Federal hükümet hem de Eyalet hükümetleri için okul ve kreşlerin açılmasının öncelik konu . Ancak başta Merkel olmak üzere Federal Hükümet için okulların açılması için biraz daha zamana ihitiyaç var. Ancak Eğitim konusunda bağımsız karar alma yetkisi olan eyalet yönetimleri, okul ve kreşlerin açılması için biraz daha aceleci .





Örneğin Berlin'e Eyalet Başbakanı Michael Müller toplantı sonrasında başkentte okulların 22 Şubat tarihinde açılacağını duyurdu.

Bir çok eyalet de aynı yolu izleyip okulları kademeli olarak 22 Şubat'tan itibaren açıyor





Berlin ile birlikte bu tarihte okulları açacak eyaletler arasında Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Schleswig-Holstein, Rhineland-Palatinate, Baden-Württemberg, Brandenburg ve Hessen yer alıyor. Mecklenburg-Western Pomerania 24 Şubat'ta okulları açacak. Eyaletler arasında sadece Hamburg farklı bir karar aldı. Hamburg'ta okullar Mart ayına kadar kapalı olacak.

Bir çok eyalet kısmi açılış için farklı yollar deneyecek. Mesela Bavyera'da, 22 Şubatta sadece ilkokullar başlayacak . Daha sonraki hafta da yedi günlük vaka sıklığı 100'den az olan bölgelerde orta okullar başlayacak, onlarda bölünmüş sınıflarda yüz yüze ders yapacak.

diğer tüm öğrenciler için alternatif dersler devam edecek









Hessen'de de benzer bir strateji izlenecek. 22 Şubatta 1 ile 6 sınıf arası öğrenciler dönüşümlü sınıflarda ders başı yapacak . Diğer öğrenciler ise online derslere devam edecek.









Muhalefetin eleştirisi





Bu kararlara muhalefetten eleştiri geldi. Yeşil parlamento grubu lideri Katrin Göring-Eckardt, federal ve eyalet hükümetlerinin okullar ve kreşler için ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşmamalarının "anlaşılmaz" olduğunu söyledi.