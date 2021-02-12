Samanyolu Haber /Gündem / Almanya okulları açmaya hazırlanıyor /12 Şubat 2021 11:48

Almanya okulları açmaya hazırlanıyor

Almanya korona kısıtlamalarını 7 Mart'a kadar uzatma kararı aldı. Ancak bir çok eyalet önümüzdeki hafta kısmi de olsa okulları açmayı planlıyor

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Başbakan Angela Merkel ve eyalet hükümetlerinin başbakanları koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin uzatılması konusunda uzlaşmıştı. Ancak toplantıda Okulların ne zaman açılacağı konusu eyaletlere bırakılmıştı. 

 Asılda hem Federal hükümet hem de Eyalet hükümetleri için okul ve kreşlerin açılmasının öncelik konu . Ancak  başta Merkel olmak üzere Federal Hükümet için okulların açılması için biraz daha zamana ihitiyaç var. Ancak  Eğitim konusunda bağımsız karar alma yetkisi olan eyalet yönetimleri, okul ve kreşlerin açılması için biraz daha aceleci . 

Örneğin Berlin'e Eyalet Başbakanı  Michael Müller toplantı sonrasında başkentte okulların 22 Şubat tarihinde açılacağını duyurdu. 
 Bir çok eyalet de aynı yolu izleyip okulları kademeli olarak 22 Şubat'tan itibaren açıyor 

Berlin ile birlikte bu tarihte okulları açacak  eyaletler arasında Kuzey  Ren-Vestfalya, Bavyera, Schleswig-Holstein, Rhineland-Palatinate, Baden-Württemberg, Brandenburg  ve Hessen yer alıyor. Mecklenburg-Western Pomerania 24 Şubat'ta okulları açacak. Eyaletler arasında sadece Hamburg farklı bir karar aldı. Hamburg'ta okullar Mart ayına kadar kapalı olacak.
Bir çok eyalet kısmi açılış için farklı yollar deneyecek. Mesela Bavyera'da, 22 Şubatta sadece ilkokullar başlayacak . Daha sonraki hafta da  yedi günlük vaka sıklığı 100'den az olan bölgelerde orta okullar başlayacak, onlarda bölünmüş sınıflarda yüz yüze ders yapacak. 
diğer tüm öğrenciler için alternatif dersler devam edecek 


Hessen'de de benzer bir strateji izlenecek. 22 Şubatta 1 ile 6 sınıf arası öğrenciler dönüşümlü sınıflarda ders başı yapacak . Diğer öğrenciler ise online derslere devam edecek. 


Muhalefetin eleştirisi

Bu kararlara muhalefetten eleştiri geldi. Yeşil parlamento grubu lideri Katrin Göring-Eckardt, federal ve eyalet hükümetlerinin okullar ve kreşler için ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşmamalarının "anlaşılmaz" olduğunu söyledi. 
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