Samanyolu Haber /Dünya / Almanya operasyon için düğmeye bastı /02 Nisan 2020 22:38

Almanya operasyon için düğmeye bastı

Almanya, tarihinin en büyük tahliye operasyonuna başlayarak yurt dışında bulunan 160 bin vatandaşını ülkeye geri getirecek.

SHABER3.COM

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle birçok ülkede uçuşlar askıya alındı. Almanya farklı ülkelerde mahsur kalan 160 bin vatandaşını geri getirmek için tarihindeki en büyük tahliye operasyonunu başlatmaya karar verdi.

Dışişleri Bakanlığı seyahat yasağı yüzünden bulundukları ülkelerde mahsur kalanların hava köprüsü kullanılarak Almanya’ya getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakan Müsteşarı Antje Leendentse, tahliye operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada tahliye için 110 uçak hazırlandığını ifade eti. 

İSİM İSİM, ÜLKE ÜLKE BELİRLENDİ

Bütçeden 50 milyon euro ödenek aldıklarını belirten Leendentse, dünyanın farklı bölgelerinde bulunan vatandaşlarına büyükelçilik, konsolosluklar ve tur operatörleri aracılığı ile ulaşacaklarını söyledi. 

Tahliye operasyonunda Alman Hava Kuvvetleri'nden de destek alınacak.

Alman vatandaşları ile diğer Avrupa Birliği (AB) ülkesi vatandaşlarını belirli noktalara toplayarak tahliye planı hazırlandığı kaydedildi. 

Tahliye operasyonu için bakanlıkta üç vardiya şeklinde 150 memur çalışıyor.
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