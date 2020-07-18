Almanya ordusunda ülkücü alarmı





Almanya'nın iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 2019 yılı raporununda "Güvenliği Tehdit Eden Aşırı Yabancı Hareketler” başlığı altında, “Ülkücü Hareket” ve Almanya'daki milliyetçi gruplarlarla ilgili geniş bilgiler yer almıştı. Bu rapordan sonra Alman Basınında ilginç bilgiler yer almaya başladı .





Almanya Devlet Televizyonu ARD'de yayınlanan 'Report Mainz' da yayınlanan haberde Alman Hükümetinin Almanya ordusunda görev alan dört Türkiye kökenli askerin disipline sevk edildiğini açıkladığı bilgisi yer aldı. Sol Parti Federal Federal Milletvekili Ulla Jelpke'nin "Almanya'da ülkücülerin faaliyetleri" ile ilgili soru önergesine verilen cevapta askerlerle ilgili soruşturmanın Almanya Askeri İstihbarat Servisi tarafından yapıldığı bilgisi de yer aldı.





Ayrıca Hükümetin cevabında Almanya'daki ülkücü gruplarının MİT ile bağlantısının olduğu kaydedildi. Ülkücü grupların önde gelen isimlerin Türkiye yetkilileri ile Almanya'da bir araya geldiği ve MİT'in bilgi toplama açısından bu yönlü buluşmaların gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Yine Almanya Hükümeti verdiği cevapta, Almanya'daki ülkücü gruplarla yakın gençlerin legal kurslardan da silah ve atış eğitimi aldıklarına da dikkat çekildi. Hatta bu gruplar bu eğitimleri sosyal medya hesaplarından açık bir şekilde paylaştıklarına da dikkat çekildi .





'Report Mainz'in sorusu üzerine Alman Hükümeti soruşturma konusunda fazla detay vermedi







Almanya‘da iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın geçen hafta açıklanan 2019 raporunda, Almanya'daki bir grup Ülkücü hareket mensubu tarafından kurulan Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği’nin (Atib), "İslamcılık harici güvenliği tehdit edici ve aşırılık yanlısı yabancılar" başlığı altında yer almıştı







Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda bir buçuk sayfa yer ayrılan Atib, "Türklüğü yücelten, başta Kürtler ve Yahudiler olmak üzere diğer halkları ve inanç gruplarını aşağılayan" Ülkücü harekete bağlı bir örgüt olarak nitelendiriliyor







Ülkücüleri Milliyetçi ve ırkçı bir sağcı ideolojiye bağlı diye niteleyen raporda Almanya'da yaklaşık 11.000 kişilik bir üyelik potansiyeli olduğu vurgulanıyor

Almanya Askeri İstihbarat Servisi (MAD) Türkiye'de ülkücü hareket ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle orduda görevli Türkiye kökenli dört asker hakkında soruşturma başlattı.