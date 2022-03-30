Almanya ordusunu baştan aşağı yenileyecek

Rusya - Ukrayna savaşının 24 Şubat'ta patlak vermesiyle Almanya, silahlı kuvvetlerini (Bundeswehr) baştan aşağı yenilemeyi planlıyor. Peki orduda ne tür değişiklikler yapılacak?





Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 27 Şubat'ta Federal Meclis'teki açıklamasında savunma harcamalarında kullanılmak üzere 100 milyar euro bütçe ayrıldığını duyurmuştu. Ayrıca Scholz, "Bundan böyle her yıl gayri safi hasılamızın yüzde 2'den fazlasını savunmamız için kullanacağız" demişti.





Hür Demokratik Parti'den (Freie Demokratische Partei - FDP) parlamenter ve savunma uzmanı Marcus Faber, ordunun şu anda herhangi bir saldırı durumunda en temel işlevlerini bile yerine getiremeyecek durumda olduğunu söyledi.





Federal meclisin ordudan sorumlu üyesi Eva Högl ise 15 Mart'ta yayımladığı raporda ordunun mevcut durumunun "endişelendirici" olduğunu belirtmişti.





Savaş gemilerinin yüzde 30'undan azının "tam kapasite" çalıştığı belirtilirken, birçok savaş jetinin uçuş yapmaya elverişli olmadığı bildirilmişti.



