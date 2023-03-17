Almanya oturma izni olmayan göçmenleri ‘hızla’ sınır dışı edecek

‘En kısa sürede dönmeliler’





Scholz, “Almanya’da oturma izni olmayanlar en kısa zamanda ülkelerine dönmeli” dedi. Almanya’ya yönelik düzensiz göçü düşürmek istediklerini kaydeden Scholz, “Artık kendilerini kaçakçıların eline ve hayatı tehdit eden kaçış yollarına teslim eden daha az insan görmek istiyoruz” ifadesini kullandı.





Euronews Türkçe’nin haberine göre Scholz, Federal Meclis’teki konuşmasında, ülkesinin Rusya’nın işgalinin ardından ülkelerini terk eden Ukrayna vatandaşlarınaysa gerekli korumayı sağlamaya devam edeceğini bildirdi.Rusya’nın işgalinin ardından Almanya bir milyondan fazla Ukrayna vatandaşına kapılarını açtı. Bunun dışında çoğu Suriye, Afganistan ve Türkiye’den 200 binden fazla kişi geçen yıl sığınma başvurusu yaptı.Konuşmasında yasal göçle mücadelede AB seviyesinde önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Scholz, ülkesinde sığınma başvurusu reddedilenlerin sınır dışı edilme süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini savundu.Almanya’da göçle ilgili araştırmalar yapan Mediendienst isimli kuruluşa göre, geçen yıl sonu itibarıyla 240 bin kişinin sığınma başvurusu incelenme aşamasında.Şu ana kadar 168 bin kişinin başvurusu reddedilirken, ülkesine geri dönenlerini sayısının yaklaşık 13 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.