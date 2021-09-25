Almanya özel araçta maske bulundurma şartı getiriyor

Tren, otobüs ve tramvaylarda, mağazalarda maskeler günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak Almanya bunu bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor.





Düsseldorf “Rheinische Post”un Federal Ulaştırma Bakanlığı sözcüsüne atıfla yaptığı habere göre araç sürücülerinin korona pandemisinden sonra bile yanlarında en az iki maske bulunması gerektiği konusunda çalışma yapılıyor. Buna göre otomobil, kamyon ve otobüslerde ilk yardım çantasına maskeler de eklenecek.







Gazeteye bilgi veren bakanlık sözcüsü, karayolu trafik ruhsat düzenlemelerinde yapılacak bir sonraki değişiklikle şartın yerine getirilmesinin amaçlandığını söyledi. Düzenlemenin önümüzdeki yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.







Edinilen bilgiye göre, ilk yardım çantasına iki adet maske eklemeyenleri 5 Euro para cezası bekliyor.