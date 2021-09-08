Samanyolu Haber /Dünya / Almanya pandemide strateji değiştiriyor: Artık koronaya yakalanmak kriter değil /08 Eylül 2021 10:16

Almanya pandemide strateji değiştiriyor: Artık koronaya yakalanmak kriter değil

Almanya artık pandemiyle mücadele önlemleri açısından en belirleyici kriter olarak hastaneye yatırılan kişi sayısını dikkate almaya hazırlanıyor. Buna göre artık hastalığın bulaştığı kişi sayısı değil, kaçta kaçı hastaneye yatıyor buna bakılacak ve kapanma vs tedbirleri buna göre uygulanacak.

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Alman meclisi (Bundestag), salgında durumun ciddiyetinin değerlendirilmesi açısından ana kriterin hastanede tedavi gören kişi sayısının olmasını öngören tasarıyı kabul etti. Tasarının Eyalet Temsilcileri Meclisi’nde (Bundesrat) de onaylanması gerekiyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Almanya’da şu an salgın değerlendirilmesinde ana kriter vaka sayıları. Ancak aşılanan kişi sayısının artması, vaka sayılarını artık eskisi kadar anlamlı olmaktan çıkardı. Almanya’da şu ana kadar nüfusun yüzde 61,4’üne Covid-19 aşısı yapıldı.

Meclis’ten geçen tasarıda; son yedi günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı, yoğun bakım kapasitesi ve aşılanmış kişi oranı gibi kriterlerin de göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

Yeni tasarı, Almanya’daki 16 eyaletin hangi noktada kapsamlı kısıtlamalara gidebileceği konusunda belirleyici olacak.

AŞI SORUSU

Tasarı ayrıca bakımevi, yuva ve okullardaki işverenlerin, çalışanlarına aşılı olup olmadıklarını sorma hakkını da veriyor. Tasarının en tartışmalı bölümlerinden birini bu madde oluşturuyor.

Eyalet Temsilcileri Meclisi’nin Cuma günü gerçekleştireceği olağanüstü oturumda tasarıyı oylaması bekleniyor.

Alman hükümetine salgınla mücadelede danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) açıkladığı son verilere göre, Almanya’daki yeni vaka sayısı 6 bin 726 yükselerek 4 milyon 17 bin 116’ya yükseldi. Gerçekleşen 59 yeni corona virüsü kaynaklı ölüm üzerine toplam can kaybı 92 bin 413’e çıktı.
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