Almanya ikinci dalgada tamamen kapanmaya hazırlanıyor

Almanya’nın ilkbahar aylarında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda elde ettiği tüm başarıların boşa gittiğini ve ikinci dalgayla birlikte "örnek ülke" konumunu kaybettiğini söyleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Hasta ve ölü sayılarını aşağıya çekebilmek için tek alternatifimiz tümüyle kapanmak, ancak derhal!" şeklinde konuştu.







Seehofer sayıların artmasına, halkın disiplinsizliğinin yanı sıra alınan tedbirlerin yetersiz kalmasının sebep olduğunu söyledi. Merkel’e yakın kaynaklar, Almanya Başbakanı’nın da bulaşma değerinin düşmesini sağlamak için ülkeyi mart ayında olduğu gibi tümden karantinaya almayı hedeflediğini belirtiyor.





MERKEL TAM KAPANMA İSTİYOR





Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) liderleri zirvesine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Berlin’e döndükten sonra hafta sonunda eyaletlerin başbakanlarıyla bir araya gelerek yeni, çok daha sert ve kısıtlayıcı kararlar alması bekleniyor.





Merkel, salgında ikinci dalganın geleceğinin anlaşıldığı ekim ayında da sert önlemlere gidilmesini istemiş, "Kapanmaya gitmezsek, Noel’de günlük 19 bin vak'a sayılarını görürüz." diye uyarmıştı.





Merkel o dönemde eyalet başbakanlarına söz geçiremezken, alınan kararla tiyatrolar, sinemalar, spor salonları, konserler ve masaj salonları gibi yerler kapatıldı.

Tüm işyerleri, fabrikalar, alışveriş merkezleri ve süpermarketlerin yanı sıra okul ve kreşlerse açık tutuldu.

Ekonomiyi ayakta tutmayı hedefleyen esnek tedbirlerden oluşan bu plan, sayıların da gösterdiği gibi başarısız oldu. 2 Kasım’dan bu yana uygulanan ve hafif kapanma olarak tanımlanan önlemler, salgının giderek hız kazanarak yayılmasını engelleyemedi.

HASTA SAYILARI VE VAK'ALAR SIRADAN GELMEYE BAŞLADI

Vatandaşların, hasta sayılarını ve ölümlerin sıradan gelmeye başlaması, alınan tedbirlerin yeteri kadar kontrol edilmemesi, nitekim yasaklanan Noel pazarları yerine restoran ve barların önünde oluşan, sosyal mesafeyi hiçe sayarak içki içen insan kümelerine müdahale edilmemesi durumu daha da kötüleştirdi.

Vak'a ve ölüm sayılarında son günlerde yaşanan büyük artış, eyaletleri geri adım atmak mecburiyetinde bıraktı.

Merkel’e uzun süre karşı çıkan eyaletlerden Saksonya, Thüringen ve Schleswig Holstein gibi ikinci dalgadan en fazla etkilenen ve yoğun bakımda yatan hasta sayısıyla ölümlerin zirve yaptığı eyaletler, adeta panik yaşayarak kısmen sokağa çıkma kısıtlaması dahil son derece geniş kapsamlı önlemler almak zorunda kaldı.

Bu kez Almanya çapında uygulanacak tümden kapanma kararının ne zamandan itibaren geçerli olacağı konusundaysa netleşen bir tarih yok.

Seehofer’in "derhal" sözcüğünü kullanması, gelecek hafta başında pazartesi gününden itibaren şeklinde yorumlanırken bazı çevreler, eyaletlerin tümünün kararı yaşama geçirmesinin vakit alacağını ve çarşamba ya da haftaya cumartesi günlerinin daha gerçekçi olduğu görüşünde.

KAPANMA 10 OCAK'A KADAR SÜRECEK

Almanya’nın birinci Koronavirüs salgını dalgasıyla mücadelede olduğu gibi ve en azından 10 Ocak’a kadar tümden kapanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Buna göre, 2 Kasım’dan bu yana uygulanan önlemlere ek olarak doktorlar, hastaneler ve gıda satan marketlerin dışında istisnasız her yer, yani tüm mağazalar, devlet daireleri, işyerleri ve okullar kapatılacak. İnsanların sadece gerekli olması durumda evlerinden çıkmaları istenilecek.

Robert Koch Enstitüsü’nün son 24 saati kapsayan sayılarına göre, günlük vaka sayısı 29 bin 875’e ulaşarak Almanya’da ilk vak'anın tespit edildiği, ocak ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Toplam vak'a sayısı böylece 1 milyon 272 bin 78’e yükseldi, ülkede salgın sebebiyle 20 bin 970 kişi hayatını kaybetti.



