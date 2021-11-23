Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, Polonya sınırından göçmen alma talebini reddetti /23 Kasım 2021 10:36

Almanya, Polonya sınırından göçmen alma talebini reddetti

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine çözüm bulabilmek için diplomatik çabalar sürerken Alman hükümeti, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun Polonya sınırından göçmen alma teklifini reddetti.

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Almanya'da federal hükümetten, Avrupa Birliği (AB) topraklarına girebilmek için Polonya-Belarus sınırında bekleyen göçmenlere ilişkin bir açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın sınırdaki göçmenleri ülkeye almasının söz konusu olmadığını belirterek bunun, "Ne Almanya ne de Avrupa Birliği için kabul edilebilir bir çözüm olduğunu" söyledi. Merkel'in geçen hafta Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile görüşmesininnedeninin, "Belarus-Polonya sınırındaki üzücü insani durum" olduğunu belirten Seibert, sınırdan göçmen alımının ise tartışmaya kapalı olduğunu olduğunu belirtti.

Merkel ve AB, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya Belarus'a karşı uygulanan yaptırımlara misilleme yapma ve Polonya, Letonya ve Litvanya sınırlarında göçmen kaçakçılığını teşvik etme suçlaması yöneltiyor.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasını reddeden Lukaşenko ise Merkel'e "sözünde durmama" eleştirisinde bulundu. "Merkel bana bu sorunun AB düzleminde görüşüleceği sözünü verdi" diyen Lukaşenko, Belarus'un resmi haber ajansı Belta'ya yaptığı açıklamada, "Ama yaptıkları bu değil" dedi.

Lukaşenko sınırda bekleyen göçmenlere istinaden "Almanlardan göçmenleri almalarını talep etmeliyiz" diye konuştu. Geçen haftaki Merkel-Lukaşenko görüşmesinin ardından Belarus liderliğinden yapılan açıklamada, görüşmede "Almanya'ya insani koridor açılmasının" gündeme geldiği belirtilmişti.

Draghi-Putin görüşmesi

Öte yandan bugün İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Tarafların görüşmede, krize hızlı bir çözüm bulunabilmesi için AB ile Belarus'un ortak hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

Şu anda Belarus-Polonya sınırında çoğu Orta Doğu ülkelerinden binlerce göçmen sınırların açılmasını bekliyor. Göçmenlerden 2 bininin Belarus yetkili birimleri tarafından sınır yakınlarındaki bir lojistik merkezine götürüldüğü bildirildi. Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi nedeniyle bölgedeki durumun bir insani krize dönüşmesinden endişe ediliyor.
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