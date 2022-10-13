Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya, Putin'in gaz teklifini reddetti /13 Ekim 2022 09:22

Almanya, Putin'in gaz teklifini reddetti

Almanya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Akım 2 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını yeniden başlatma teklifini reddetti.

SHABER3.COM

Rusya'nın Kuzey Akım 1'den doğal gaz sevkiyatını durdurmasını siyasi oyun olarak tanımlayan Alman hükümeti, Kuzey Akım 2 üzerinden sevkiyatın neden daha güvenli olabileceğine dair soru işaretini dile getirdi.

Alman hükümet sözcüsü Christiane Hoffmann "Her iki boru hattına yönelik sabotaj ihtimalinden bağımsız olarak, Rusya'nın artık güvenilir bir enerji tedarikçisi olmadığını gördük. Kuzey Akım 1'deki hasardan önce de doğal gaz akışı yoktu. Bu nedenle bize göre bunun değiştiğine inanmamız için bir sebep yok" diye konuştu.

Başkent Berlin'de düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hoffmann Putin'in önerisi için "İyi denemeydi" dedi, ve Kuzey Akım 2'nin kullanımını reddettiklerinin altını çizdi.

Almanya, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali öncesinde Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan  Luhansk ve Donetsk bölgelerinin tanımasının ardından Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının lisans sürecini durdurmuştu.

Putin ne teklif etti?

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılarının"terör eylemi" olduğunu dile getiren Putin bu saldırıların arkasında Rusya'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerini koparmak isteyenlerin olduğuna işaret etmiş ve Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini kaydetmişti.

Rusya lideri Putin: Avrupa için Türkiye'de doğal gaz merkezi kurabiliriz

Putin, Rus Enerji Haftası kapsamında Moskova'da yapılan bir etkinlikteki konuşmasında ayrıca, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimlerin Karadeniz'e yönlendirebileceği ve böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabileceğini ifade etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya, Putin'in gaz teklifini reddetti Sonraki Haber >>

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Kiev'den dehşet veren

Kiev'den dehşet veren

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklaması

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklaması

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:30:25