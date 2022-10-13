Almanya, Putin'in gaz teklifini reddetti

Putin ne teklif etti?





Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılarının"terör eylemi" olduğunu dile getiren Putin bu saldırıların arkasında Rusya'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerini koparmak isteyenlerin olduğuna işaret etmiş ve Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini kaydetmişti.

Rusya lideri Putin: Avrupa için Türkiye'de doğal gaz merkezi kurabiliriz

Rusya'nın Kuzey Akım 1'den doğal gaz sevkiyatını durdurmasını siyasi oyun olarak tanımlayan Alman hükümeti, Kuzey Akım 2 üzerinden sevkiyatın neden daha güvenli olabileceğine dair soru işaretini dile getirdi.Alman hükümet sözcüsü Christiane Hoffmann "Her iki boru hattına yönelik sabotaj ihtimalinden bağımsız olarak, Rusya'nın artık güvenilir bir enerji tedarikçisi olmadığını gördük. Kuzey Akım 1'deki hasardan önce de doğal gaz akışı yoktu. Bu nedenle bize göre bunun değiştiğine inanmamız için bir sebep yok" diye konuştu.Başkent Berlin'de düzenlenen bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hoffmann Putin'in önerisi için "İyi denemeydi" dedi, ve Kuzey Akım 2'nin kullanımını reddettiklerinin altını çizdi.Almanya, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali öncesinde Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan Luhansk ve Donetsk bölgelerinin tanımasının ardından Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının lisans sürecini durdurmuştu.Putin, Rus Enerji Haftası kapsamında Moskova'da yapılan bir etkinlikteki konuşmasında ayrıca, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimlerin Karadeniz'e yönlendirebileceği ve böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulabileceğini ifade etmişti.