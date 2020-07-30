Almanya resmen krizde!

SAMANYOLUHABER- Almanya'da gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) nisan-mayıs-haziran döneminde yüzde 10,1 daraldı.





Dünyanın en büyük 4'üncü ekonomisinin yılın 2'nci çeyreğinde yüzde 9 daralması bekleniyordu.





Yılın ilk 3 ayında yüzde 2,2 daralan Almanya teknik olarak ekonomik durgunluğa (resesyon) girmiş oldu. Almanya 30 Haziran itibarıyla yıllık yüzde 11,1 küçüldü.

Açıklanan veriler "1970'ten sonraki en büyük düşüş" diye niteleniyor.











900 MİLYAR EUROLUK DESTEK PAKETİ





750 milyar euro+150 milyar euro şeklinde toplam 900 milyar euro (7,3 trilyon lira) tutarında destek paketi açıklandı. Destek paketinin içinde bir seferliğe mahsus çocuk başına 300 euroluk destek de yer aldı.





Federal hükûmet zor durumdaki işletmelerin işçi çıkarmaması için kısa çalışma ödeneği desteğini 30 Haziran 2021'e kadar uzatmıştı.





Angela Merkel hükûmetinin aldığı tedbirler etkisini göstermeye başladı. İşsizlik haziran ayında yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e geriledi.





Koronavirüs salgınından önce işsizlik yüzde 5'in altına inmişti.