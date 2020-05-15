Almanya resmen resesyona girdi

Koronavirüs salgınının ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri netleşiyor. Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden resesyon haberleri gelmeye başladı. İngiltere ekonomisinin resesyona girmesinin ardından Almanya ekonomisi de 10 yılın en büyük gerilemesi ile resesyona girdi.







Almanya ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 2,2 ile 10 yılı aşkın sürenin en büyük daralmasını yaşadı. Bu durum, ekonomik büyümede koronavirüs salgınının hasarının ilk işaretlerinin görülmeye başlandığını gösteriyor.





İki haftadan az bir süre önce, resmi tecrit uygulaması, tüketici harcamalarında ve sermaye yatırımlarında sert düşüşlere neden olmuştu. Kamu harcamaları ve inşaat sektörü ise bir miktar istikrar getirdi.





Dördüncü çeyrek rakamının yüzde 0,1 düşüşe revize edilmesi ile birlikte, ekonomi üst üste iki çeyrek daralma göstermesinden dolayı resesyona girmiş durumda. Pandeminin yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin yavaş bir şekilde kaldırılmasından dolayı, ekonomi ikinci çeyrekte daha fazla daralmaya hazırlanıyor.





Euro Bölgesi ve Almanya tahvilleri bu veriye fazla tepki vermedi. Euro da önceki kapanış seviyeleri yakınında seyretti.





Almanya Hükümeti, işletmeler destek için 1,2 trilyon euro (1,3 trilyon dolar) büyüklüğünde bir kurtarma paketi hazırladı ve ekonomiyi harekete geçirmek için ilave tedbirlere gitmeye hazırlanıyor. Almanya'da sadece Nisan ayında 370 bin kişi işini kaybetti ve işletmelerin işçi çıkardığında hükümetin bu işçilerin ücretlerinin büyük kısmını telafi ettiği programa 10 milyondan fazla kişi başvurdu.





Bu hafta gelen haberlere göre, İngiltere ekonomisi ülkenin karantina kısıtlamalarını uygulamaya başlaması ile mart ayında neredeyse yüzde 6 daraldı. Bu daralma, tüm nisan ayı boyunca devam eden ve bir şekilde gelecek aylarda da devam edecek olan kısıtlamaların sonuçlarının yalnızca küçük bir kısmıydı.





Koronavirüs pandemisine yönelik alınan önlemler halihazırda durgun olan İngiltere ekonomisine iyice yük bindirdi. İngiltere Merkez Bankası, sarsıcı bir öngörüde bulunarak bu çeyrekte ekonominin yüzde 25 daralmasını beklendiğini bildirdi.





Yaklaşık yüzde 6 seviyesinde gerçekleşen daralma hükümetin ekonomiyi yeniden açmak için küçük adımlar atarken karşılaştığı devasa zorlukların da altını çiziyor. Bu süreçte Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için yüksek olasılıkla daha fazla teşvik adımı atması bekleniyor.





İngiltere'de koronavirüs pandemisi kaynaklı karantina 23 Mart'ta başlamış, birinci çeyreğin yalnızca bir haftası kısıtlamalarından etkilenmişti. Yine de bu durum üç aylık bir dilimde yüzde 2 daralma kaydedilmesi için yeterli oldu.