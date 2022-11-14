Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Rus şirketi Gazprom’un yan kuruluşunu kamulaştırdı /14 Kasım 2022 22:09

Almanya Rus şirketi Gazprom’un yan kuruluşunu kamulaştırdı

Almanya ve Polonya hükümetleri, Rusya’nın enerji şirketi Gazprom’un ülkelerindeki yan kuruluşlarını kamulaştırdığını duyurdu.

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Alman hükümeti, Rusya’nın enerji şirketi Gazprom’un ülkedeki eski yan kuruluşunu kamulaştırdığını duyurdu. Alman devleti ilk etapta, şirkete 225 milyon euro sıcak para akışı sağlayacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Moskova'nın Avrupa'ya enerji arzını azaltma kararının ardından Almanya, nisan ayında Avrupa için Enerji Güvenliği (SEFE)’yi etkin bir şekilde kontrolü altına almıştı.  Almanya'nın en büyük gaz depolama tesisi olan Gazprom Germania ismini taşıyan şirketin, mülkiyeti bir süredir belirsizliğini koruyordu.

Almanya Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şirketin son aylardaki statüsünden doğan belirsizlik yüzünden iş ortaklarının ve bankaların SEFE ile iş yapmayı askıya aldığı veya bu konuda isteksiz bir tutum sergilediği hatırlatılarak, “Bu durum, SEFE'nin ticari faaliyetlerinin devamını ve dolayısıyla gaz arzını da tehlikeye atmaktaydı.” İfadelerini kullandı.

Polonya devleti Almanya’nın aynısı yaptı 

Polonya da Gazprom’un ülkedeki yan kuruluşu olan “EuRoPol Gaz” şirketinin hisselerini “enerji güvenliğini garanti altına almak” adına kamulaştırdığını açıkladı. Rus Gazprom daha önce Polonya’daki yan kuruluşunun yüzde 48 hissesine sahipti. 

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