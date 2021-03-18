Almanya-Rusya arasında medya savaşı kızışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya misilleme yapacağı tehdidinde bulununca, Almanya da basın özgürlüğünün önemli değer olduğunu hatırlattı. Ancak Almanya, Rusya’nın RT’nin banka hesaplarının neden kapatıldığı yönündeki eleştirilerine yanıt vermedi. Rus medyasına yönelik yürütülen kampanyaya sert tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Berlin’e, RT medyasına normal şekilde işleyebilir bir ortam yaratması konusunda çok ciddi şekilde çağrıda bulunuyoruz. Aksi halde Rusya’da görev yapan Alman medya temsilcilerine de benzer şekilde karşı tedbirler almak zorunda kalacağız” dedi. Sorunun çözümünden yana olduklarını ve Rusya’nın bu konuda bir çatışma istemediğini vurgulayan Zaharova, Almanya’nın şu ana kadar RT’ye uyguladığı yaklaşıma yönelik eleştirilere cevap vermediğini hatırlattı. Zaharova, daha önce de Alman bankalarının RT’ye ait banka hesaplarını kapatmasını eleştirmişti.





