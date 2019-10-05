Samanyolu Haber /Dünya / Almanya S. Arabistan ve BAE'ye silah satışına yeniden başladı /05 Ekim 2019 12:54

Almanya S. Arabistan ve BAE'ye silah satışına yeniden başladı

Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) olan silah ihracatını onayladı.

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BAE'nin Yemen'den yavaşça çekildiğini ve Abu Dabi'deki hükümetin çatışmaya siyasi bir çözümü aktif olarak desteklediğini açıklaması üzerine Almanya'nın uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığı belirtilirken, ihracatına izin verilen silahların başında Amerikan uçaksavar sistemi 'Patriot' için Jenoptik jeneratörlerini kapsayan silah üniteleri olduğu bildirildi.

Federal hükümet silah satışının Suudi Arabistan ve BAE'nin hava sahasını korumak için olduğunu ve Yemen savaşında kullanılmamak kaydıyla onay verildiğini açıkladı.

Almanya, Suudi Arabistan ve BAE'nin de içinde bulunduğu koalisyon ülkelerinin Yemen'deki savaş nedeniyle silah ihracatını durdurmuş, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle birlikte silah ihracatına yönelik kısıtlamalar artırılmıştı.
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