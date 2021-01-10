Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşı tercihi mümkün değil

Almanya'da devletin, koronavirüs salgınına karşı organize ettiği aşı kampanyasına katılanlar, ilk etapta çeşitli şirketlerin aşıları arasından tercih yapamayacak. Yaşanan aşı kıtlığı nedeniye böyle bir tercihin şu an mümkün olmadığını ifade eden Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yakın gelecekte de bunun değişmeyeceğini dile getirdi.





Almanya Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens de, şu ana dek Avrupa Birliği (AB) tarafından ruhsat verilen ve aşı kampanyalarında kullanılan gerek BioNTech, gerekse Moderna aşılarının "etkili olma ve güvenilirlik açısından birbirlerine denk" seviyede olduklarını belirtti. Mertens, ruhsat alma süreçleri devam eden diğer aşılar hakkında herhangi bir değerlendirme yapmak için ise erken olduğunu belirtti.







Halihazırda Avrupa'daki aşı kampanyalarında kullanılan aşıların, Covid-19 hastalığına karşı tam anlamıyla koruyucu bir etki sağlaması için belli aralıklarla iki kez aşı olmak gerekiyor. Bu zaman aralığı BioNTech aşısında en az üç, Moderna aşısında ise en az dört hafta olmak zorunda.





Thomas Mertens, birinci ve ikinci aşılamanın farklı şirketlerin ürünleri ile yapılmasının ise, aynı yöntemle etkili olan aşılar dahi olsa, "kesinlikle mümkün olmadığını" vurguladı.





Berlin eyaleti aşı tercihi "özgürlüğünden" yana





Berlin eyalet hükümetinde sağlık senatörü olarak yer alan Dilek Kalaycı ise, aşı olmak isteyenlerin, farklı aşılar arasında tercih yapabilmeleri gerektiğini ifade etti.









"Vatandaşların, hangi aşıyı olacakları konusunda karar verme özgürlüklerinin olması gerek" diyen Kalaycı, aşıların dağıtımının da kurulan aşı merkezlerinin planlamalarına göre yapıldığını bildirdi.





Buna göre şu an aşılamanın yapıldığı ilk merkezde BioNTech-Pfizer aşısının kullanıldığını belirten Kalaycı, önümüzdeki perçembe günü hizmete girmesi beklenen ikinci aşı merkezinde Moderna aşısının kullanılacağını duyurdu.