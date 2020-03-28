Almanya sahadaki çalışmalar için orduyu görevlendirdi

Korgeneral Martin Schelleis telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek hafta bölgelerden acil yardım talepleri nedeniyle 4 bölgede koordinasyon merkezleri kuracaklarını ifade etti.







Söz konusu askerlerin sıhhi konular öncelik olmak üzere medikal depoların korunması, mobil hastaneler kurulumu, acil kurtarma ve test merkezleri ile malzeme dağıtımında görev yapacakları belirtildi.





Görev yapacak 15 bin askerin sokağa çıkma sınırlaması nedeniyle yetki alanını aşmayarak kontrol yapmayacağı vurgulandı.