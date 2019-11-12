Almanya, saldırı planladıkları şüphesiyle üç IŞİD’liyi gözaltına aldı

Alman polisi, Almanya’nın batısındaki Offenbach şehrinde IŞİD adına saldırı planladıklarından şüphelenilen üç kişiyi gözaltına aldı.







Savcılık açıklamasında şüphelilerden birinin patlayıcı imal etmek isteyen 24 yaşındaki Makedon asıllı Alman vatandaşı olduğu ve internet üzerinden silah almaya çalıştığı belirtildi. 24 yaşındaki şüphelinin suç ortakları ise 22 ve 21 yaşındaki iki Türk uyruklu kişi.







Frankfurt savcısı Nadja Niesen, üç şüphelinin sorgularında, saldırıda mümkün olduğunca çok ‘kafiri’ öldürmek istediklerini söylediğini aktardı.