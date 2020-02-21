Almanya saldırısının görgü tanığı konuştu

Almanya’nın Hanau kentinde dokuz kişinin öldüğü ırkçı saldırıdan kurtulanlar yaşadıkları dehşeti anlattı. Bir yaralı, saldırganın daha önce de aynı yerde gördüğünü, muhtemelen plan yapmak için geldiğini söyledi.Midnight nargile kafede olan 19 yaşındaki Rahman Yılmaz, yaşadığı şoku hala atlamadığını söyledi.





‘SIKARKEN ELİ TİTRİYORDU’





Maç izlediği sırada saldırıya tanık olduğunu anlatan Yılmaz, şunları söyledi: ”Masaya oturduk. Bir süre sonra dışarıdan silah sesleri geldi. Ben kurusıkı sandım. 5 veya 6 silah sesi geldi. Sonra silahlı biri içeri girdi. Üzerinde yeşil bir mont vardı. Başını da kapüşonuyla örtmüştü. Elinde silahla direkt ön masada tek başına oturan Sedat (Gürbüz) abiye ateş etti. Ben hemen yanında olduğum için üç el ateş ettiğini gördüm. Sıkarken eli titriyordu. Bana baktı ve çıktı. Yaşadığım şoktan çıkmaya çalışıyorum.”





‘HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİZ’





Saldırı sırasında arka masalarda oturanların bağırdığını ve masa ile kanepeleri kendilerine siper yaptığını dile getiren Yılmaz, ”Biz burada doğduk, buralıyız. Yabancıları öldürmekle nereye varacaklar. İnsanların korkup gideceklerini sanıyorlarsa bu olmaz. Burada kalacağız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.





‘BU ADAMI GÖRMÜŞTÜM’





Yaralı Muhammet Beyazkendir, o gece yaşananların ve arkadaşlarının görüntülerinin gözünün önünden hiç gitmediğini söyledi. Beyazkendir, “Yemek siparişi verdik. Biz yemek yerken dışarıdan silah sesleri geldi. Bir adam içeri girdi ve ateş etmeye başladı. Bu adamı 2-3 gün önce de görmüştüm. Oraya geldi, baktı. O an planlıyordu” diye konuştu.





Beyazkendir, kendinin ise şans eseri kurtulduğunu belirterek, “Duvarın arkasına saklandım, biri daha gelip saklandı. O vurulduğu yere yattı. Saldırgan silahı iki eliyle tutuyordu. Duvarın yanından bana doğru geldi, ateş etti kolumdan vuruldum ve kendimi yere attım” dedi.





Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen saldırıda, aralarında 4 Türkiyeli’nin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.